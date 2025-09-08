¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×à¥Ï¥ê¥Ý¥¿áËâµå¡ª34ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Ç¡Ä¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¯¤Æ¡×»Ïµå¼°¤ËÈ¿¶Á
¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¡×
¡¡ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î34ºÐ½÷Í¥¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡¢¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¡×¤Ëµå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡8·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º(¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾°æÎèÆà¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°Åê¤²¤ë¡ª¤ÏÀ®¸ù¡©¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÇØÈÖ¹æ¤Î4ÈÖ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤¬4Ç¯ÌÜ¤À¤«¤éÁª¤ó¤À¿ô»ú¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¥Ý¥¿ÉñÂæ¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£µåÃÄ¸ø¼°X¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Åêµå¥·¡¼¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀË¤·¤¤¡ª¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Ð¤Ã¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤é¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎPRÆ°²è¤òÎ®¤»¤ë¡Ä¤Ã¤Æ´ë²è¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£