¡Ö¸«¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡Ä¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹à¥¿¥È¥¥¡¼´Ý¸«¤»á¤Ë»¿ÈÝ¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤¦¤ï¤Ã¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÏ¤¯¤é¤¤¤ÇÁû¤°¤³¤È¤«¤Ê¡×
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤éà´Ý¸«¤»á
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÎÏÓ¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡£¡¡ºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢8·î24Æü¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMONSTER baSH 2025¡×(¹áÀî¡¦¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à)¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÏÈ¾Âµ¤È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÉþÁõ¤Ç¡¢2Ëç¤È¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯à´Ý¸«¤»á¤Î¾õÂÖ¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ»ö¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¡ÖÈà½÷¤Î¸ÄÀ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Í¡×¡ÖËÏ¤¯¤é¤¤¤ÇÁû¤°¤³¤È¤«¤Ê¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ó¤è¤Ê¡¢¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¡¤¦¤ï¤Ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤ï¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯¡Ø¤¢¤¤¤ß¤ç¤óÁü¡Ù¤¬Êø¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï8·îÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖGINZA¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)9·î¹æÉ½»æ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ä·ãÊÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£