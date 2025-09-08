ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！ フォト企画「ブジャデ散歩〜おやすみフォト」を担当した西南学院大学3年の武吉莉穂さんが新たなシリーズに取り組みます。題して「ブジャデ散歩〜喫茶巡り編」。福岡県内のすてきな喫茶店を紹介してくれますよ。

福岡市のけやき通りから少し入った静かな住宅街の一角に、緑に包まれた「cafe＆kitchen KUSUKUSU」があります。大きなクスノキに囲まれ、季節の花が咲き、野生の小鳥が遊びに来る「実家のような空間」です。ギャラリーKUSUNOKIが併設されていて、芸術と触れ合いながら食事を楽しむことができます。そんな古民家カフェをお二人で切り盛りする菊川尚美さんと堺真利さんにお話を伺いました。

●店名の由来

クスノキは2本あり、樹齢約190年。「都会の庭でこんな大きな木がある場所は他にない！と思ったんです」と菊川さん。福岡市の保存樹に登録され、店名の由来になりました。

「このクスノキの下で、枝のようにご縁が大きく広がる場所にしたい」との願いが込められています。集まってきた人たちが「クスクス笑う」という意味もあるそうです。

私がお邪魔した日もアートの作家さん同士が談笑していて、人と人とのつながりが自然に生まれているように感じました。

●カフェを開いたきっかけ

もともとは別の方がカフェ・ギャラリーを営まれていたそうです。閉店することを知り、引き継ぐ形で2022年5月20日にオープンしました。今年の5月で3周年を迎えています。

菊川さんと堺さんは20年以上のママ友で、子どもが自立し、子育てがひと段落したことなどさまざまなタイミングが重なってカフェを始めることにしました。

菊川さんは福岡市の新天町で定食屋さんも営んでいて「もともと人にご飯を食べさせるのが好きだったんです」と語ってくれました。

●空間づくりのこだわり

自然とアートに囲まれた空間にお二人のこだわりが詰まっています。音楽ライブを開いたり、ピアノを置いてみたり。ここにしかない雰囲気づくりをしているそうです。

食事の時間は限られます。それでも「家に帰ったような、ほっとする時間を提供できたら」と菊川さん。確かに私も実家で過ごしている気持ちになり、つい長居してしまいました。

●やりがいを感じるとき

お二人が口をそろえるのが「作家さん同士、お客さん同士がつながっていく姿を見たときに良かったと感じます」。ご縁が広がるクスクスの名前通りです。

主にギャラリーの運営を担当している堺さんは「アートに詳しかったわけではないですが、前職で広報やWEB制作を経験してきたことが役立っています」と話します。

カフェスペースにも、これまで個展を開いた作家さんの作品が飾られています。食事をしながらアートに触れられるカフェは訪れる人にとって新たな作品と出会える場所です。

●おすすめメニュー

菊川さんが18年作り続けているという唐揚げがメインのプレート料理です。ジューシーなむね肉の唐揚げはどこか懐かしく、優しい味です。ショウガがよく効いています！

「ぜひクスノキの下で食べてほしいです」 と菊川さん。まさに「実家」の味わいです。唐揚げはもちろん、サイドメニューもボリューム満点でとてもおいしくてオススメです。

●最後に

アートがあり、音楽があり、自然いっぱいの庭があり…とてもすてきな空間でした。まるで森の中に来たかのような気分を味わうことができます。

そんな空間はもちろん、お二人の明るく温かい人柄が人と人をつなげているのだと感じました。こんなカフェで、せわしい日々を忘れてゆったり過ごしてみませんか。

