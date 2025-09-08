¡ÒÀÐÇË¼óÁê¼Ç¤¡Ó¡Ö»ä¤¬¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×È¯´ø¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡×µ¼Ô¤Ë¥Ü¥ä¤¤¤¿¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¼º¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡Ä¡Ö·ë¶É¾¡Éé»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ò±ÊÅÄÄ®¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ìー¥¹¤Ø¡Ó
º£·î2Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤À¤¬¡¢7Æü¤Î¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£Ìó11¥ö·î¤ÇÂà¿Ø¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÀÐÇË»á¡¢¤Ê¤¼´±Å¡¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖµÙ¤ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Î¤ªÀµ·î
¡Ö¿ûµÁ°Î¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ë¡¢Âà¿Ø¤ò¿Ê¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÀÐÇË¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´üÂÔ¤Ç¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
9·î7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê68¡Ë¡£ËÉºÒÄ£ÀßÃÖ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤³¤È¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤ÆÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡ÖÆ»È¾¤Ð¡×¤Ç¤ÎÂà¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ËÂ³¤¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â»´ÇÔ¡£½°»²Î¾±¡¤ÇÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Ø¤ÎÂà¿ØÍ×µá¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î2Æü¤ÎÎ×»þÎ¾±¡Áí²ñ¤Ç¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬°úÀÕ¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¤éÅÞ»ÍÌò¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
9·î8Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ×»þÁíºÛÁª¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¼êÂ³¤¤Ç¤â¡¢²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·³ÎÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï9·î6ÆüÌë¤Ë´±Å¡¤Ç¡¢¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂà¿Ø¤ò¿Ê¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢9·î7Æü¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ËÜ¿Í¤¬½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ìó11¥ö·î¤Ç¤ÎÂà¿Ø¤Ë»ê¤ëÆ»Äø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¸å¤í¤«¤é¶Ì¤ò·â¤Ä¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ýÏÀ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤é¤·¤«¤é¤Ì¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá´ü²ò»¶ÏÀ¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁíºÛ½¢Ç¤¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤2024Ç¯10·î27Æü¤Ë½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤òÈó¸øÇ§¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÈó¸øÇ§¸õÊä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»ÙÉô¤Ë2000Ëü±ß¤Î³èÆ°Èñ¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢Áá´ü²ò»¶¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢½°±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤¹¤ëÂç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ýÏÀÄÌ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤¿¾å¤Ç²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿·ë²Ì¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
É®¼Ô¤Ï½°±¡Áª¸å¤Ë2ÅÙ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ËÅÅÏÃ¼èºà¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î¶ìÇº¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤¿¡£
1ÅÙÌÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î22Æü¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤»¤í¤¯¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆÇ¤Å¤¤Ä¤Ä¤â¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò½ä¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ë°ú¤¾å¤²Éý¤òÌÀµ¤»¤º¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¸½¾ì¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Ï¤µ¡¢¹ñ²ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤µ¡£¤½¤ó»þ¤Ë»ä¤¬¤µ¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡×
¤½¤¦ÅÅÏÃ¤Ç¸ì¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤äµÜÂôÍÎ°ìÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢Èà¤é¤Î»Ù¤¨¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«À¯¸¢¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈèÏ«º¤Øà¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿çÌ²Ìô¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤â¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¼¡¤ÎÆü¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤±¤¹¤±¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î4Æü¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¤ÇÀµ·îµÙ¤ßÃæ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÈËèÅÙ¤À¤Í¡£¤ª¤¿¤¯¤Ï¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤Ï½ñ¤«¤ó¤Í¤¨¡£¤Ê¤ó¤Îº¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Ü¥ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¸µÃ¶¤Ï¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¿¤µ¤¢¡¢µÜÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ç½ÅÐ¡ÊÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£2Æü¤È3Æü¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢»³¤Û¤É¤¯¤ë¥áー¥ë¤ÎÊÖ»ö¤È¤«¡¢¤¦ー¤ó¡¢¡Ê1·î¡Ë6Æü¤Î°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¤Î¤¢¤È¤ÎÇ¯Æ¬¡Êµ¼Ô¡Ë²ñ¸«¡Ê¤Î½àÈ÷¡Ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð°ìÆü¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤ï¤Ê¡£°ìÊâ¤â³°½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¡ÈÉáÄÌ¤ÎÁíÍý¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÌµÍý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
·ãÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£¤À¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¡È¤é¤·¤«¤é¤Ì¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢3·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï3·î3Æü¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¡¢¿·¿ÍµÄ°÷15Ì¾¤È¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¿©»ö²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ä¤10Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤â»Ä¤ëÃæ¡¢10Ëü±ßÁêÅö¤Î¡È¤ªÅÚ»º¡É¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤â¾·¤¤¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ª¤´¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÃæ¸µ¤âÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¥¯¥êー¥ó¤Ç¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¥±¥Á¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦É¾È½¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤Ï±ÊÅÄÄ®¤Ç¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÅÞÆâ´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤è¤¦¤È¡¢ÀÐÇË¤é¤·¤µ¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎÁíÍý¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÌµÍý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇÌäÂê¡×¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤¬4·î¾å½Ü¤ËÀÐÇËÁíÍý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁíÍý¤ÎËÜ°Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡Ö¤³¤³¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£ÁíÍý¤Ï¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òÉ¬¤º¤ä¤ê¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ÀÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤â»²±¡Áª¤ÎÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë¶É¤³¤³¤Ç¤â¡ÈÀÐÇË¥«¥éー¡É¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤½¤Î¸å¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï¥®¥ê¥·¥¢¤è¤ê°¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹ñ²ñ¤Ç¸ì¤ê¡¢¸ºÀÇ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»²±¡Áª¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤¬¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤º¡¢»²±¡Áª¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ëÂç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇË»á¤Ë¶á¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤º¡¢²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¾¡Éé»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ä¡Ä¡×
¹ñÌ±¤«¤éÂçÃÀ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«À¤Ï½¼Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢´±Å¡¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÎºÂ¤òÁè¤¦ÁíºÛÁª¤Ï9·î22Æü¤Î¹ð¼¨10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¥¹¥±ー¥¸¥å¥ë¤òÇ°Æ¬¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ä¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤é¤ò¼´¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ