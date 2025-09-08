※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦仲が悪化しますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であることが発覚。やがて藤枝の妻にも知られ、藤枝は離婚と慰謝料を迫られます。芹と草太の経緯を知らない藤枝は、互いに想い合っていると信じ込み「やっと彼女を手に入れられた気がする」と草太に笑みを向けますが、その表情に草太は危うさを感じます。その夜、草太は妻へ相談を持ちかけ、後日、来月末で退職することを同僚たちの前で発表します。次期部長には責任感の強い葉山が就任し、周囲は草太の急な退職と葉山の昇進に驚きを隠せません。一方、芹は動揺を隠せずショックを受けていました。



■居ても立ってもいられず追いかける芹

■本当に辞めちゃうの…!?■どうして何も言ってくれないの…？芹は退職を宣言した草太を追いかけ、「せっかく部長になったのに、本当に辞めるの!?」と問いかけます。さらに、「この前は責めるようなこと言ってごめん」「気を遣ってくれたんだよね？」と一方的に言葉を重ねますが、草太は終始無言のまま応じません。しびれを切らした芹は、「辞めるのは私のせいなんでしょ？」と核心に迫るように尋ねます。それでも草太は黙したまま…。この沈黙の先に待つ展開とは――。(スズ)