ドル円１４８．００近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は148.00近辺、ユーロドルは1.1720近辺での推移。ドル円は昨日に石破首相が突然の辞意表明を行ったことが波乱材料となっている。週明けには円安方向に値を飛ばして取引を開始。先週末終値147.43から148円台に乗せた。東京朝方には148.58レベルに高値を伸ばした。しかし、その後は売買が交錯しており、148円付近まで押し戻されている。



ユーロドルは、朝方の1.1692レベルを安値に足元では1.1723レベルまで買い戻されている。先週末終値1.1717付近に戻している。



ユーロ円は先週末の172.74レベルから東京午前には173.91レベルまで上昇。その後は173.30台までの反落となっている。



全般的に円安の動きが目立ち。ユーロドルなどドルストレートは小動き。このあとの欧州・ロンドン市場では目立った経済統計発表に欠けるなかで、フランスのバイル政信任投票に注目が集まりそうだ。



USD/JPY 147.96 EUR/USD 1.1717 EUR/JPY 173.38

