野菜がモリモリ食べられる！「サラダ風生春巻き」

【秋の大人気レシピ vol.5】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2025年秋号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

「大満足サラダ」受賞レシピ発表！

2025年4月に雑誌『cookpad plus』とコラボした「モリモリ食べられる！ 大満足サラダ」のレシピ募集企画を開催したところ、たくさんの素敵なレシピが集まりました。その中から、2025年8月22日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2025年秋号』に掲載している「cookpad plus賞」を受賞した2つのレシピを紹介します。

食べごたえ抜群の生春巻き





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

甘辛味の牛肉とたっぷりの野菜が相性抜群！子どもも好きな味付けでパーティーなどにも大活躍しそう。ライスペーパーはきつめに巻くのがコツだそうです。

ボリュームも栄養も華やかさも満点！





ホクホクの焼きいもとおしゃれな生ハムがポイント！具だくさんで彩りあざやかなサラダが、副菜とは思えない存在感でテーブルを華やかにしてくれます。焼きいもの甘みで、子どもも喜びそう。

どちらも野菜をモリモリ食べられて、大満足まちがいなしの一品ですね。みなさんもぜひ作ってみてください！

