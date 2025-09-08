「少量がちょうどいい」「トレンドカラーに挑戦したい」欲張り女子の願いを叶えるミニサイズコスメ
お気に入りのコスメを買ったものの、最後まで使い切れずにシーズンが変わってしまった…そんな経験は誰にでもあるはず。いま注目されているのは、少量＆コンパクトな“ミニサイズコスメ”。お試し感覚で人気ブランドを手にできて、ポーチにもすっきり収まる便利さから人気が広がっている。バックチャームとしても人気だ。今回はAmazonで購入できるおすすめのミニサイズコスメをピックアップして紹介する。
【写真】「小さくてかわいい！」ミニサイズだからってパッケージも妥協しない！
■ミニサイズコスメが注目を浴びる理由
ミニサイズコスメの魅力はまず“値段が手ごろ”なこと。人気のデパコスや韓国ブランドも、小さめサイズなら手が届きやすく、普段は挑戦しないカラーにも気軽にチャレンジできる。次に“持ち運びに便利”な点。旅行や出先でのメイク直しに最適で、通常サイズと使い分ければスマートに活用できる。そして“使い切れず捨てることが減る”のも大きなメリット。シーズンごとに新色を楽しみつつ、底見えコスメを達成できるエコな選択肢だ。
■[ティルティル] マスクフィットミニクッション (RED, 4.5g )
TIRTIRの大人気クッションファンデーションを試せるミニサイズ。カバー力と密着感に定評があり、マスク生活でも崩れにくいと話題。ミニサイズなら価格も手頃で、色選びや使用感を試したい人にぴったり。外出用の持ち運びコスメとしても便利。
・人気ブランドTIRTIRをお試し感覚で使える
・コンパクトでポーチに収まりやすい
・トライアルや旅行用に最適
■【BBIA】ローティントミニ ウォータリー グロウジェル
飲み会リップとして人気のティントがミニサイズに。水分感あふれる発色で、唇をぷるんと見せながら長時間色持ちする。小さめサイズなのでポーチにすっきり入り、カラーを試すにも最適。
・透明感ある発色で飲食後も色残り
・ミニで持ち歩きやすいサイズ感
・プチプラでトレンドカラーに挑戦できる
■RMK リクイドアイズ
リキッドタイプのアイシャドウで、ひと塗りで上品なツヤをまぶたに演出。ミニサイズだから試しやすく、普段使わないカラーも気軽に取り入れられる。ヨレにくく長時間キレイが続くのも魅力。
・パール感が美しい発色
・リキッドタイプでなじみやすい
・持ち運びやすい小ぶりなパッケージ
■NARS クライマックス マスカラ ミニサイズ
ボリュームとカールをしっかり演出できる人気マスカラ。ミニサイズは使い切りやすく、衛生面でも安心。デパコスの実力を気軽に体感できるアイテムだ。
・迫力のボリュームまつげを叶える
・ミニサイズで清潔に使い切れる
・デパコスを手頃に試せる
■NARS ライトリフレクティングセッティングパウダー ミニ
メイクの仕上げに欠かせない名品パウダー。光を反射して透明感ある肌を演出し、化粧崩れも防ぐ。ミニサイズは持ち運びやすく、外出先での化粧直しにも最適。
・素肌感を残しつつ透明感アップ
・セット力が高く化粧崩れ防止
・持ち運びに便利なコンパクトサイズ
■マック ストロボクリーム ピンクライト ミニサイズ 15ml
ツヤ肌仕上げで人気のストロボクリーム。ミニサイズなら気軽に試せて、化粧下地やハイライトとしてもマルチに活躍。ツヤ感をプラスしたいときにぴったり。
・自然なツヤ肌を演出できる
・下地・ハイライトとして使える多機能アイテム
・携帯しやすいミニサイズ
■ETUDE プレイカラーアイズ ミニオブジェ
4色入りのアイシャドウパレット。旬のカラーをミニマルにまとめているので、持ち運びにも便利。質感や発色も高く、韓国コスメらしい遊び心を取り入れられる。
・4色構成でトレンドメイクが完成
・コンパクトでポーチに収納しやすい
・韓国コスメらしいカラー展開
■フジコ 水彩チーク
水彩絵の具のように透明感ある発色のリキッドチーク。ミニサイズで使いやすく、頬に自然な血色感をプラス。新しい質感を試したい人におすすめ。
・水彩のような透け感ある仕上がり
・コンパクトで持ち運びしやすい
・新感覚のリキッドチークをお試しできる
■キャンメイク プランぷくコーデアイズ
涙袋メイクに特化したアイシャドウパレット。プチプラで試しやすく、トレンドメイクにぴったり。小さめサイズなのでポーチインにも最適。
・涙袋メイクに特化した設計
・プチプラで手軽に挑戦できる
・コンパクトで持ち運びやすい
ミニサイズコスメは「お手頃」「持ち運びやすい」「使い切れる」という三拍子そろった賢い選択肢。デパコスを試したい人にも、韓国コスメのトレンドを取り入れたい人にもぴったりだ。ぜひポーチにお気に入りのミニサイズを迎えて、気軽に新しいメイクを楽しんでほしい。
