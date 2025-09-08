「レース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

担当している住之江のエンジンは３月に切り替わり、５カ月が経過。今回のエンジンはなかなか抜けたものが出現せず、上位機は大きな差はないような感じだったが、６月頃からパワフルな動きが見えるようになってきたのが２５号機。

６月から６節使用されて優勝こそないが４優出。Ａ級が手にすることも多く、乗り手に恵まれている部分があるものの、節イチ級の舟足になることがほとんど。住之江は２連対率の上位６機はオレンジモーターとして扱われているが、数字をグングンと上げ、４０％台に到達。今やオレンジモーターの１機として数えられるようになった。ようやくエース機が誕生したと言ってもいいか。

住之江では年末にＳＧ・グランプリが開催される。グランプリでは上位機が使用されるが、この２５号機もよほどのアクシデントで壊れないかぎり登場してくることだろう。住之江では８日からＧ１・高松宮記念特別競走が開催されている。その２５号機は地元の若手・石本裕武（大阪）がゲット。Ｇ１は初出場となるが、どこまで強豪相手に奮戦できるか見ものだが、今後も“エース機”となるであろう２５号機のパワーには注目していきたい。（関西ボート担当・松下央）