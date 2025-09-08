エリック・クラプトンが、『Journeyman：Deluxe Edition』を11月21日にリリース。あわせて、最近発掘されたジェリー・ウィリアムズ作の楽曲「Forever」を配信リリースし、同楽曲のMVも公開された。

同作品は、アルバム『Journeyman』（1989年）にリマスターを施し、4曲のボーナストラックを追加収録したスペシャルエディション。11月21日に配信がスタートするほか、CDとアナログ盤でもリリースされる。

同作品にはオリジナルセッションから発掘された3つの未発表曲と、さらにもう1曲のボーナストラックが加わり、アイコニックなアルバムに新たな命が吹き込まれた。「Pretending」「Bad Love」「Running on Faith」といった名曲が収められ、ジョージ・ハリソン、フィル・コリンズ、チャカ・カーン、ダリル・ホール、ロバート・クレイらがゲストとして参加している。

＜エリック・クラプトン コメント＞

私は『ジャーニーマン』を……この作品を通じて自分を知ってもらいたいと願っている。自分をクラフツマンであると考えたい。技能を極めるべく常に努力し続けているのだと思う。

＜『Journeyman：Deluxe Edition』ライナーノーツより（CD／アナログ盤に同封予定）＞

「数年前にエリックはYouTube上で古い映像や楽曲を物色していた際に、ファンたちが『ジャーニーマン』のセッションからの音源のアウトテイクやボーナス・カットを投稿していることに気付いた。エリックの保管庫を注意深く探した結果、これら4曲のボーナストラックがデラックス・エディションのために新たにミックスとマスタリングを施され、こうしてアルバムに収められるに至ったわけだ。」

「『ジャーニーマン』で我々が出会うのは、アルコール、薬物、そしてレコード会社との闘いに打ち克ち、自分を常に駆り立ててきた物事を讃えているエリックの姿だ。すなわち、それが自分をどんな旅に誘うことになろうとも、ギター・プレイを介して彼の人生を自分自身に向けて映し出しながら独自の音楽を追求する、尽きることがない能力だ。」

（文＝リアルサウンド編集部）