

LABUBUの人気はアメリカやヨーロッパでも急速に高まっている（写真はポップマートのアメリカ向けウェブサイトより）

【写真】ポップマートがイギリスのロンドンに出店した無人店舗。

「潮流玩具（デザイナーズトイ）」と呼ばれる若者向け玩具のリーディング企業、泡泡瑪特（ポップマート）の成長が加速している。同社は8月19日、2025年上半期（1〜6月）の決算を発表。売上高は前年同期の3倍の138億7600万元（約2853億円）、純利益は同4.9倍の46億8200万元（約963億円）に達した。

この好業績を受けて、香港証券取引所に上場するポップマートの株価は急伸。翌20日の終値は316香港ドル（約5982円）と前日比12.5％上昇し、終値ベースの過去最高値を更新した。

同社の急成長を牽引するのは、ウサギのような長い耳とぎざぎざの歯を持つオリジナルキャラクター「LABUBU（ラブブ）」の世界的な人気沸騰だ。決算報告書によれば、LABUBUを含む「THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）」シリーズの上半期の売上高は前年同期の7.7倍の48億1000万元（約989億円）に上り、総売上高の34.7％を稼ぎ出した。

LABUBU以外のIPも好調

LABUBUだけではない。ポップマートがIP（知的財産権）を持つ人気キャラクターの「MOLLY（モリー）」、「SKULLPANDA（スカルパンダ）」、「CRYBABY（クライベイビー）」、「DIMOO（ディムー）」も、上半期にそれぞれ10億元（約206億円）を超える売り上げを達成した。これらのIP群のバランスの取れた成長（による相乗効果）は、ポップマートの強さを際立たせている。

地域別の業績に目を移すと、本拠地である「中国地区」の上半期の売上高は82億8000万元（約1702億円）と前年同期の2.4倍に増加した。それを大きく超える急成長を示したのがアメリカやヨーロッパだ。前者を含む「南北アメリカ地区」の売上高は前年同期の12.4倍、後者を含む「ヨーロッパおよびその他の地域」は同8.3倍に爆増した。

「2025年の通期売上高は300億元（約6167億円）を軽く超えるだろう。アメリカなどでの実績は、わが社がグローバルな消費財ブランドになりつつあることを証明している」

ポップマートの王寧・董事長兼CEO（会長兼最高経営責任者）は決算説明会でそう述べ、事業のグローバルな成長持続に強い自信を示した。

「海外市場での店舗展開はまだスタート段階にある。多くの国では新店舗のオープン時に顧客の長蛇の列ができており、事業の拡大余地は非常に大きい」（王CEO）



ポップマートの経営陣は海外事業の拡大余地に強い自信を示す。写真はイギリスのロンドンに出店した無人店舗（同社ウェブサイトより）

LABUBUに代表されるポップマートのIP群は、なぜ海外市場で急速に人気が高まったのか。その裏にはSNSを通じた瞬時の情報拡散がある。

人気歌手のリアーナやデュア・リパなど、欧米の著名アーティストやインフルエンサーがSNS上でLABUBUのキャラクターグッズを相次いで披露したのをきっかけに、知名度と人気の高まりに一気に火がついた。

週3店舗ペースで海外出店

「デザイナーズトイはSNSとの親和性が非常に高い。彼ら（インフルエンサー）がSNS上や日常生活の中でわが社の製品を露出してくれることが、事業成長の全面的な追い風になっている」。ポップマートの司徳COO（最高執行責任者）は、決算説明会でそう解説した。



同社の海外事業部門の文紱一・総裁（事業部長に相当）によれば、ポップマートの海外店舗数は2025年6月末時点で128店と、1年前の58店の2.2倍に増加した。

さらに、2025年末にかけて「週平均3店舗のハイペースで新規出店する」（文総裁）としており、年末時点の海外店舗数は200店を超える見通しだ。

（財新 駐香港記者：文思敏）

※原文の配信は8月20日

（財新編集部）