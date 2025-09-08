８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。石破茂首相の辞意表明で政治情勢を巡る不透明感が広がるなか、さまざまな思惑が交錯したことから相場の方向感は定まりにくかった。



債券先物は前週末の米債券高を受けて寄り付き直後には一時１３８円１２銭まで上伸したものの、次期政権での拡張的な財政政策が意識されるかたちで軟化。また、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値で、前期比年率２．２％増と速報値（１．０％増）から上方修正されたことも重荷となった。ただ、政局の不安定化で日銀の利上げ再開が遅れるとの見方もあり、先物は売り一巡後に切り返し。この日に財務省が実施した流動性供給入札（対象：残存期間１年超５年以下）で、応札倍率が４．５０倍と前回（７月２５日）の３．６４倍を上回ったことを好感した買いがみられる場面もあった。とはいえ、新政権による政策推進期待などを背景に日経平均株価が大幅高となったことから債券の上値は重く、先物は午後２時３０分ごろに１３７円９３銭をつけた。



先物９月限の終値は、前週末比８銭高の１３８円０４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前週末と同じ１．５７０％で推移している。



