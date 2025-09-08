外為サマリー：一時１４８円５０銭台に上昇、米景気懸念で買い一巡後は上値重い 外為サマリー：一時１４８円５０銭台に上昇、米景気懸念で買い一巡後は上値重い

８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円１３銭前後と前週末午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７３円５４銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



７日に石破茂首相が退陣を表明したことを受け、８日の早朝からドル高・円安が進行。政治状況を考慮し９月の日銀金融政策決定会合では利上げが見送られるとの思惑も浮上した。午前９時時点では１４８円３０銭台で推移し、同２０分過ぎには１４８円５７銭近辺までドルは上昇した。ただ、その後はドル売り・円買いが優勢となり午前１１時過ぎには１４８円００銭近辺まで下落。午後に入り１４８円１０銭前後での一進一退となった。前週末５日に発表された米８月雇用統計は非農業部門雇用者数が市場予想を下回り米長期金利が低下。米景気への不透明感は強く、ドルの上値も重い展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７１５ドル前後と同０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。











出所：MINKABU PRESS