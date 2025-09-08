明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１５：４５ 仏・鉱工業生産

※日・閣議

※米・３年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ベステラ<1433>，アスカネット<2438>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トラースＯＰ<6696>，トミタ電機<6898>，三井ハイテク<6966>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ＲｅＹｕｕ<9425>



出所：MINKABU PRESS