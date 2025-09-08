しまむら系列アベイルに「スヌーピー」秋冬ルームウェアが大量入荷！はんてん、パジャマなどメンズも充実の全16アイテム
しまむらグループの「アベイル」の店舗および公式オンラインストアに、PEANUTS(ピーナッツ)デザインの秋冬コラボアイテムが大量入荷！ルームウェアやパジャマなど、おうち時間を暖かく快適に過ごせるアイテムが1650円〜とプチプラ価格で登場した。
【画像】スヌーピーの新作アイテムをすべて見る
なかでも注目は、メンズアイテムの充実ぶり。はんてん4種、ルームガウン3種、ルームウェア2種と、これまでにない豊富なラインナップを展開。レディースはもちろん、メンズのキャラクターアイテムを探していた人にも朗報だ。
■実用性とかわいさを両立したレディースアイテム
「レディース パジャマ」(3080円)
アイボリーカラーをベースに、スヌーピーと大好物のチョコレートクッキーの総柄デザインがほどこされたシャツパジャマ。サイズはM・Lの2展開で、ストレッチ性のあるベロア素材を使用しているので着心地も抜群。
「レディース はんてん」(3630円)
ポケット部分にスヌーピーとウッドストックの刺しゅうが施された、中綿入りのあったかはんてん。汚れにくい7分袖仕様で、家事をしながらでも快適に着用できる。
「レディース ルームガウン」(3630円)
ケーブル編み風の凹凸感のある生地と、胸元にあしらわれたスヌーピーのサガラ刺しゅうで、高見えが叶うルームガウン。クッションに変身する2WAY仕様で、着用しないときはソファに置いても◎。
■メンズは全9種類！豊富なバリエーションから選べる
「メンズ ルームガウン」(各3630円/3タイプ)
ルームガウンは、フードに耳が付いたスヌーピーになりきれるデザインと、クリーム色の生地全体に足跡模様が散りばめられたデザイン、メランジ調のグレー生地にスヌーピーの刺しゅうをあしらった3種類がラインナップ。どれもシンプルながらも遊び心があり、テレワーク中にも活躍しそうだ。
「メンズ はんてん」(各3630円/4タイプ)
はんてんは、ケーブル編み風のダークネイビー、ひょっこりスヌーピーがかわいい市松模様柄、背中に大きくスヌーピーフェイスを配したホワイト、コーデュロイ調のダークグレーと、多彩な素材とデザインから選べる。和テイストとスヌーピーの融合もなんだか新鮮。
「メンズ ルームウェア」(各3630円/2タイプ)
コミックストリップ風にスヌーピーの日常が描かれたデザインと、ケーブル編み風の生地にポケットから覗くスヌーピーをあしらったダークグレーの2種類。M〜4Lまでの豊富なサイズ展開で、幅広い体型に対応。親子でリンクコーデを楽しんだり、週末に家族みんなでスヌーピー部屋着を着て過ごすのも楽しそう。
■コスパ最強の4WAYブランケット
「ブランケット」(各1650円/4タイプ)
最後に紹介するのは、1650円というお手頃価格の4WAYブランケット。70×100センチのサイズで、ひざかけ、ブランケット、ボレロ、スカートと4通りの使い方ができる優れものだ。デザインはワンポイント刺しゅう入りのシックなダークグレー系2種と総柄タイプ2種。複数買いして、オフィスではシンプルなグレー、おうちでは総柄でテンションアップという使い分けも楽しめる。
発売は2025年9月6日から全国のアベイル(新倉敷店、天川大島店を除く)でスタート。オンラインストアは同日12時より販売中。アベイルのPEANUTSコラボは毎回即完売アイテムが続出する人気シリーズ。今回は特にメンズアイテムの種類が豊富で、カップルや家族でおそろいコーデを楽しむチャンス。近くのアベイルやオンラインストアで、ぜひチェックしてみてほしい。
※売り切れの場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
