Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÅ·³¦¤Î½¸¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÅ·»È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ëÍÍ¤È¥Ô¥êÅ·»È¡×¤ÈÏÃÂê
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¡¿3¥Ö¥é¥ó¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿3¥³ー¥Ç Â¾
¢£¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬HAUS NOWHERE SEOUL¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖHAUS NOWHERE SEOUL¡×¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¸þ¤±¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸ý¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´î¤Ó¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê12ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢Âç¤¤Ê¸¤¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9¡¢10ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Úー¥ë¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤áÄ¾¤·¤¿Ä¹È±¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥µ¥¤¥É¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢GENTLE MONSTER¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ë¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢ÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥³ー¥Ç¤ä¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥Îー¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈATiiSSU¡Ê¥¢¥Æ¥£¥·¥å¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Ïー¥É¤Ê¥³ー¥Ç¡¢Çò¤Î¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î²¦»ÒÍÍ¥³ー¥Ç¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¤Î½÷²¦¤È²¦»Ò¡×¡Ö¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤È¥Äー¥·¥ç»£¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¥Ô¥ê¤È¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥óÍÍ¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÅ·³¦¤Î¤ªÆó¿Í¤«¤è¡×¡ÖÂçÅ·»È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ëÍÍ¤È¥Ô¥êÅ·»È¡×¡ÖÅ·³¦¤Î½¸¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¦¥½¥¯¤È¥Ô¥ê¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥Ó¥ç¥ó¥¦¥½¥¯¤Î¥Äー¥·¥ç¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£