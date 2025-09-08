光る冷蔵庫で、ゲーム空間をアップグレード【アローン】のミニゲーミング冷蔵庫がAmazonに登場中‼
エナジー30本収納。ゲームに没頭するための冷却力【アローン】のミニゲーミング冷蔵庫がAmazonに登場!
アローンのミニゲーミング冷蔵庫は、ゲーマーのデスク周りに最適な、1ドアタイプのコンパクト冷蔵庫。デスク下などに設置できるサイズで、ゲーム中でもすぐに飲み物や軽食を取り出せる。355ミリリットル缶なら約30本収納可能で、長時間のプレイにも対応する。
庫内にはLEDランプを搭載し、カラフルに光る演出が可能。付属のリモコンで色の変更ができ、部屋のインテリアやゲーミング環境に合わせて自由にカスタマイズできる。冷蔵庫自体が空間演出の一部となり、スタイリッシュなゲーム環境を実現する。
冷却方式はペルチェ冷却を採用し、庫内は最大7度まで冷却可能。ドリンク類をしっかり冷やす冷却力を備えており、見た目だけでなく実用性も兼ね備えている。
ゲームに集中しながら、快適に過ごせる空間づくりをサポートする、機能性とデザイン性を両立したゲーミング冷蔵庫だ。
