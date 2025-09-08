Snow Manニューアルバム『音故知新』リリース決定＆コンセプトビデオ公開！5大ドームツアーも開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manが、11月5日に5作目のフルアルバム『音故知新』（読み：オンコチシン）をリリースすることが決定した。

■「もしSnow Manが歌ったら…」をテーマにした5thアルバム

本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。

また、新ビジュアルと『音故知新』という言葉が持つ“時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。

初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲収録（予定）、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録（予定）。

さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMV/マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録（予定）。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMV、メイキング映像B、撮りおろし特典映像を収録（予定）。

■11月より5大ドームツアーを開催

そして、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の開催も発表された。2025年11月15日～2026年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。

ニューアルバムのリリース、5大ドームツアーとともに5周年を走り抜ける、Snow Manのさらなる活躍に注目だ。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カリスマックス」

2025.11.05 ON SALE

ALBUM『音故知新』

■ツアー情報

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

11/15（土） 北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

11/16（日） 北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

12/05（金） 福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/06（土） 福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/07（日） 福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/23（火） 東京・東京ドーム

12/24（水） 東京・東京ドーム

12/25（木） 東京・東京ドーム

12/26（金） 東京・東京ドーム

[2026年]

01/04（日） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/05（月） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/06（火） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/07（水） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/15（木） 大阪・京セラドーム大阪

01/16（金） 大阪・京セラドーム大阪

01/17（土） 大阪・京セラドーム大阪

01/18（日） 大阪・京セラドーム大阪

■関連リンク

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43