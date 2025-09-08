Snow Manニューアルバム『音故知新』リリース決定＆コンセプトビデオ公開！5大ドームツアーも開催
Snow Manが、11月5日に5作目のフルアルバム『音故知新』（読み：オンコチシン）をリリースすることが決定した。
■「もしSnow Manが歌ったら…」をテーマにした5thアルバム
本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。
また、新ビジュアルと『音故知新』という言葉が持つ“時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。
初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲収録（予定）、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録（予定）。
さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMV/マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録（予定）。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMV、メイキング映像B、撮りおろし特典映像を収録（予定）。
■11月より5大ドームツアーを開催
そして、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の開催も発表された。2025年11月15日～2026年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。
ニューアルバムのリリース、5大ドームツアーとともに5周年を走り抜ける、Snow Manのさらなる活躍に注目だ。
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「カリスマックス」
2025.11.05 ON SALE
ALBUM『音故知新』
■ツアー情報
『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』
11/15（土） 北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
11/16（日） 北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
12/05（金） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
12/06（土） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
12/07（日） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
12/23（火） 東京・東京ドーム
12/24（水） 東京・東京ドーム
12/25（木） 東京・東京ドーム
12/26（金） 東京・東京ドーム
[2026年]
01/04（日） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
01/05（月） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
01/06（火） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
01/07（水） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
01/15（木） 大阪・京セラドーム大阪
01/16（金） 大阪・京セラドーム大阪
01/17（土） 大阪・京セラドーム大阪
01/18（日） 大阪・京セラドーム大阪
