¢£King Gnu¾ïÅÄ¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖSO BAD¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¹â¡×
King Gnu¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡ÙÆâ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡¢¡ÖSO BAD¡×¤ò9·î5Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¾ïÅÄ¤Ï¡¢¡Ö°æ¸ýÍý¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡£½©¤ÎËºî¤ò´ê¤¤¥¹¥¹¥¤ò¼ê¤Ë¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖSO BAD¡×¤òBGM¤Ë¡¢Ê²¤²Ð¤òÁ°¤Ë¥¹¥¹¥¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉñ¤¦°æ¸ýÍý¤Î»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·õ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ä¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥æー¥â¥é¥¹¤Ê±ÇÁü¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¾ïÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥±ー¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤ËÀëÅÁ²ÔÆ¯0¤È¤¤¤¦¡¢¤Î¤Û¤Û¤ó¥Ð¥ó¥É²á¤®¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²¶¤Î·ÈÂÓ¤Î¥¯¥½Æ°²è¤ò¥Í¥Ã¥È¤Î³¤¤ËÊüÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡©¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þµ¹¤·¤±¤ì¤Ð¤ß¤Ê¤µ¤Þ²¿Â´¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤ò¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¿·¶Ê¤òPR¤·¤¿¡£
¢£°æ¸ý±é¤¸¤ë¡È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥ß¥¶¥ï¡É¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë´¿´î¤¹¤ëÀª´îÍ·
¤Þ¤¿¡¢Àª´îÍ·¤¬¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥È vol.2¡×¤ò³«Éõ¤·¡¢°æ¸ý¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥ß¥¶¥ï¡É¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢´¿´î¤¹¤ëÆ°²è¤âÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¿ä¤·°ú¤¤¤¿»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºÇ¹â¡×¡Ö°ú¤¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¶Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¾ïÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤¨»þ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ä¥±¥¯¥½¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤òÅº¤¨¤¿¡ÖSO BAD¡×¼ÖÆâÇ®¾§¥àー¥Óー¡¢ÆÍÁ³¤à¤»¤ë¿·°æÏÂµ±¤È¡¢¤ß¤«¤ó¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Àª´îÍ·¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¡£
¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¾ïÅÄ¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀëÅÁ¸ú²ÌÈ´·²¡×¡ÖÃçÎÉ¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö¾ïÅÄ¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¡¢¿ÀÆ°²è¤À¤é¤±¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£