松本孝弘、阪神タイガース球団創設90周年記念公式テーマソング「Tiger’s Eye」CD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松本孝弘が書き下ろした阪神タイガース球団創設90周年記念公式テーマソング「Tiger’s Eye」が、阪神タイガースとのコラボレーションCDとして、10月8日に発売されることが決定した。

■パッケージの至るところに虎マークをデザイン！

球団創設90周年を迎えた2025年シーズン、史上最速で2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した阪神タイガース。この記念すべき周年イヤーを飾るのが、松本孝弘書き下ろしのテーマソング「Tiger’s Eye」だ。

数量限定となる今作には、阪神タイガース90周年ロゴとテーマソングのタイトルを組み合わせたオリジナルコラボの刺繍ワッペンが封入となる他、ジャケットをはじめ、パッケージの至るところに球団のシンボルである虎マークがデザインされている。

虎視眈々と勝利を狙う虎の目をイメージして作曲したという「Tiger’s Eye」をテーマに、さらなる阪神タイガースの快進撃に期待が高まる。

また、店舗別予約先着購入特典も公開。今作のみの阪神タイガースとのコラボアイテムに注目だ。詳しくはオフィシャルサイトまで。

(C)阪神タイガース

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

SINGLE「Tiger’s Eye」

■関連リンク

店舗別予約先着購入特典の詳細はこちら

https://bz-vermillion.com/news/250908_shop.html

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com/

■【画像】シングル「Tiger’s Eye」ジャケット写真 他