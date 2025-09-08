USJ、大みそか「カウントダウン」決定 チケット販売スケジュール発表【詳細】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は8日、大みそかの『NO LIMIT! カウントダウン 2026』開催を発表し、チケット販売スケジュールを明らかにした。
【画像】USJ、ハロウィーン仮装で「お願い」全文
2025年の大みそか、1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくし、みんなで“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント。
『NO LIMIT! カウントダウン2026』に関するイベント内容や各種チケットの詳細は、2025年9月24日に公式WEBサイトにて発表となる。
■『NO LIMIT! カウントダウン 2026』入場チケット「パーティ・パス」販売スケジュール
●年間パス（グランロイヤル）限定先行販売 10月7日（火）正午〜10月9日（木）午後11時59分／USJ公式WEBサイト
一次抽選応募期間 10月10日（金）正午〜10月13日（月）午後11時59分／USJ公式WEBサイト
●一次当選発表＆購入期間
・当選発表：10月23日（木）正午
・購入期間：10月23日（木）正午〜10月26日（日）午後11時59分
●二次抽選応募期間 10月24日（金）正午〜10月27日（月）午後11時59分／USJ公式WEBサイト
二次当選発表＆購入期間
・当選発表：11月5日（水）正午
・購入期間：11月5日（水）正午〜11月8日（土）午後11時59分
●ローソンチケット プレリクエスト先着先行販売 11月6日（木）正午〜11月16日（日）午後10時／ローソンチケット（WEB）
一般販売 11月17日（月）正午〜／USJ公式WEBサイト、ローソンチケット（WEB）・店頭のLoppi、パートナーホテル（一部除く、宿泊者への販売のみ）
※「パーティ・パス」をお持ちの方は、2025年12月31日（水）午後7時から2026年1月1日（木）午後9時（パーククローズ）まで何度でも 入退場できる。
※2025年12月31日（水）有効の各種スタジオ・パス（対象外の年間パスを含む）所持者のパーク滞在可能時間は2025年12月31日（水）午後5時まで。
※2025年12月31日（水）午後5時〜7時はパークをクローズ。
※2026年1月1日（木）有効の各種スタジオ・パス（年間パスを含む）を所持方は、2026年1月1日（木）深夜2時から入場できる。
