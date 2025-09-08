Image: LEGO

ロアルド・ダール原作の『チョコレート工場の秘密』はこれまで何度か実写映画化されてきましたが、1971年に米国で公開された映画『夢のチョコレート工場』をモデルにしたレゴが発売されます。

ミニフィグの完成度も高い。ウンパルンパも2体付いてくるよ

『ウィリー・ウォンカとチョコレート工場』というタイトルで発売されるレゴセットには、全9体のミニフィグが付いてきます。本セットのウィリー・ウォンカのモデルはジーン・ワイルダーで、紫色のジャケットやステッキなども再現されていますね。彼が歌う「ピュア・イマジネーション」は本当に名曲。

ゴールデンチケットを手にしている子供たちや工場で働くウンパルンパのミニフィグも可愛らしく、完成度も非常に高いなと。

チョコレートの滝も再現。ウンパルンパの曲も自然と頭に浮かんでくる

工場内に登場するチョコレートの滝ですが、もちろんレゴで再現されています。セット裏のつまみを回せば滝が流れるように動くという細かい仕掛けも。

そうそう、川の近くでウンパルンパたちが歌を歌いながら作業するシーンは有名で、一度聴いたら頭から離れないウンパルンパの歌も自然と聞こえてきそうです。隠し扉もしっかりセットに組み込まれていて、内側からウィリー・ウォンカが外の様子をうかがっているようです。

ファンシーなボートも登場。ミニフィグを乗せて遊んだら楽しそう

ツアー参加者たちを乗せるボートも含まれていますよ。目的地に向かう途中のトンネル内のシーンがおどろおどろしくてなかなかヤバめだったのを思い出しました。ボートには座席がいくつか用意されているので、ウンパルンパだけでなく、チャーリーやジョーおじいちゃんを乗せても可愛らしいビジュアルに仕上がりそうです。

『ウィリー・ウォンカとチョコレート工場』の本体価格は税込3万1980円。9月18日(木)に発売予定です。

