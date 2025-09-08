°É¡Ö¤Ä¤¤¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×Ç°´ê¤Î¡È¹ØÆþÊó¹ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÅ·¹ñ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°É¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°É¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢PS5¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤Î½©¡×¤È°¦¸¤¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤ï¤ó¤³²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¥²¡¼¥à»°Ëæ¤âÎÉ¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜ¤¬¤æ¤¯¡Ä¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¿¥ª¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢Èþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¡Ö¤è¤¦¤³¤½PS5¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¡ÖYouTube¤Ç¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤«¤·¤é¡ª¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤ò¤â¤Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤ÆÅ·¹ñ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ª¥â¥ó¥Ï¥ó¤È¤«¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç°É¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡¼¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£