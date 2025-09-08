不登校の児童生徒に、学校以外で給食を提供する取り組みが広がりつつある。

調理施設などを開放し、小中学校と同じメニューを出している。自宅以外に居場所をつくり、社会とつながる機会や行動の範囲を広げてもらう狙いがある。（岐阜支局 林昂汰）

穏やかなピアノの曲が流れていた。７月半ば、岐阜県本巣市学校給食センターの会議室に設けた「食堂」が開くと、地場野菜も使ったカレー、麦ご飯、ゴーヤのチップス、フルーツのヨーグルトあえが並んだ。センターで調理し、学校に配送されたメニューと同じだ。

この日は親子４組が足を運んだ。小学３年の男児と訪れた母親（３６）は「栄養のバランスが良くて、ありがたい。学校へ行くとなるとハードルが高いが、ここなら通いやすい」と話した。男児は給食を楽しみにしているといい、おいしいか尋ねられると、うれしそうに「うん」とうなずいた。

本巣市が不登校の児童生徒らに給食の無料提供を始めたのは６月。ハヤシライス、ラーメンなど子どもに人気の献立、地元食材を多く使ったおかずが並ぶ日を中心に週１回、２０食ほどを用意する。夏休み中や９月以降も継続している。

市内の小中学生約２５００人のうち、２０２４年度は１１２人が３０日以上欠席した。ただ、通学できなくても、給食センターの食堂に足を運べるようになった子どもがいるという。市教育委員会学校教育課の岡田芳子・子ども支援対策監は「リラックスして給食を味わい、会話も弾んで笑顔になれるといい。夏休み明けは登校しづらいことがあるかもしれない。外へ出る一歩にしてほしい」と語る。

同様の取り組みは、東京都の八王子市、武蔵野市、山口県岩国市なども実施。八王子市は５か所の給食センターで提供を進め、２３年度は６４人に約９００食分、２４年度は１４７人に約１７００食分を用意した。学校へ通えるようになった児童生徒もいる。各地から視察や問い合わせがあるといい、市教委の担当者は「子どもの居場所が増える動きが広がるといい」と言う。

文部科学省によると、２３年度の不登校の小中学生は３４万６４８２人で、初めて３０万人を超えた。多様な学びを認める認識が広がった影響もあるとみられる。不登校の児童生徒らを支援する認定ＮＰＯ法人カタリバ（東京）の渡辺雄大さんは、学校以外での給食提供について「安心感もあって、生活リズムを整える機会にもなるのではないか」と期待する。