キッチンの蛇口の水を触りたい子猫が勇気を出した結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『流れ落ちる水』を見た子猫が…】

気になる

YouTubeのアカウント『Tiny Kitten』に投稿されたのは、キッチンの蛇口から出てくる水に触りたくて仕方ない子猫ちゃんの様子です。

この日水が気になった子猫ちゃん、投稿主さんに水を少し出してもらったそう。

シンクの中に水が流れ落ちるのをそばで興味津々にのぞき込んでいる姿は可愛すぎて思わずときめいてしまいます。

勇気を出して

水が流れているのを見ているともう一匹、水が流れる音に興味を持ったのか現れます。

子猫ちゃんの横で一緒になってシンクに流れる水を眺めていたそう。

子猫ちゃんは近くにねこちゃんが来てくれて心強く思ったのかシンクの中に降りようとします。

が、ちょっとだけ怖いのか、前足だけでなかなか全身入ることはできない様子。

ビビりながらも

ずり落ちるようにシンクの中に入るとちょこんと座り不思議そうに水を見つめていたのだとか。

そしてビビりながらも前足で水に猫パンチをする子猫ちゃん。

その小さな前足で水をパンチする姿はとても可愛くて癒されます。

前足についた水をぺろぺろ、また触ろうと手を出しては引っ込めを繰り返していましたが、ねこちゃんが上から高速で猫パンチをする姿を見て、水に飛び掛かったり水で遊ぶ子猫ちゃんでした。

投稿には「水遊びしたんですね」「可愛い」「好奇心旺盛な子猫って本当に可愛いですね」と多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』には、たくさんのねこちゃんの可愛い日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。