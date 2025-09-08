千秋、阪神タイガースの帽子被った幼少期ショット公開「生まれた瞬間から虎の英才教育」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの千秋が8日、自身のInstagramを更新。阪神タイガースの優勝を祝うとともに幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】千秋「虎の英才教育」受けていた幼少期ショット
千秋は「阪神優勝した！なんと2年ぶり。20年に1回くらいって覚悟してたはずなのに、すぐだった」と喜びと感動を長文で表現。「生まれた瞬間から、虎の英才教育でわたしをこのような（多少イタい）虎姫に育て上げた父が元気なうちに、何度も味わってもらいたい。常勝軍団になって欲しいな」とコメントし、阪神タイガースの帽子を被った幼少期の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「筋金入りのファン」「愛が深い」「微笑ましい写真」「熱いメッセージ」「優勝おめでとう」「虎姫様最高」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】千秋「虎の英才教育」受けていた幼少期ショット
◆千秋、阪神優勝に熱いメッセージと幼少期ショット投稿
千秋は「阪神優勝した！なんと2年ぶり。20年に1回くらいって覚悟してたはずなのに、すぐだった」と喜びと感動を長文で表現。「生まれた瞬間から、虎の英才教育でわたしをこのような（多少イタい）虎姫に育て上げた父が元気なうちに、何度も味わってもらいたい。常勝軍団になって欲しいな」とコメントし、阪神タイガースの帽子を被った幼少期の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「筋金入りのファン」「愛が深い」「微笑ましい写真」「熱いメッセージ」「優勝おめでとう」「虎姫様最高」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】