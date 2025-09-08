平愛梨、息子たちへの夜ご飯公開「健康的で美味しそう」「料理上手」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの平愛梨が7日、自身のInstagramを更新。子どものために作った夜ご飯を公開した。
【写真】平愛梨、息子たちへの夜ご飯公開
平は「こどもの夜ごはん。週末Day終了。連日、お友達といっぱい遊んでもらえて夜の寝かしつけが楽だった」とコメントし、卵焼きやスープ、彩り豊かなおかずが並ぶ愛情たっぷりの食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「健康的で美味しそう」「料理上手」「子育てお疲れさま」「栄養バランス良い」「素敵なママ」などのコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
