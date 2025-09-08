TWICEツウィ、美脚ショットに熱視線「脚綺麗」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/08】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が8日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEツウィ、ミニ丈で美脚際立つ
ツウィは「Photo dump_2」とつづり、日常の写真を投稿。黒のミニ丈コーディネートを着用し、ベランダで頬杖をつく自然体なポーズで、抜群のスタイルと美しい脚のラインが際立つショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「自然体が素敵」「美しい」「完璧」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆ツウィ、ミニ丈で美スタイル際立つ
