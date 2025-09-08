今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、黒猫ちゃんと白黒猫ちゃんの日常風景。

ある日、白黒猫ちゃんがゆったりと寝転んでいるところに、黒猫ちゃんが接近。そしてそのまま白黒猫ちゃんを枕代わりにして、心地よさそうに眠ってしまったのだとか。

投稿はX（旧Twitter）にて、79.7万回以上表示。いいね数は4.2万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「参加したい！」「私も枕にされたい、枕にしたい」などのコメントがたくさん寄せられていました。

枕にされてる猫と枕にしてる猫

今回、Xに投稿したのは「hachi_quu」さん。登場したのは、白黒ハチワレ猫のはちちゃんと、黒猫のくうちゃんです。2匹は姉妹猫で仲が良く、お互いを枕にしたり、されたりする関係性だそうです。

はちちゃんは、自分の体を枕にされても動じることなく、むしろ落ち着いた表情で過ごしていた模様。長い時間を一緒に過ごしてきたことで、くうちゃんに対して信頼感を持っているのでしょう。

一方でくうちゃんは、ふかふかの枕を見つけたかのように、はちちゃんに体を預けていたとのこと。寄り添って眠ることは、相手を信頼している証拠。はちちゃんのことを家族として認識しているのかもしれませんね。

枕にする猫と、枕にされる猫。どちらも安心しているからこそ成り立つ関係性が、とても微笑ましいです。

仲良し猫たちにX民もにっこり

枕代わりにしたり、されたりしていたはちちゃんとくうちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「枕にされても嫌な顔ひとつしないのが優しすぎる」「とても気持ちよく眠れました（笑）」「めちゃくちゃ笑いました。枕にされて虚無って」などの声が多く寄せられていました。可愛い猫たちの関係性に多くの方が心癒されたようですね。

Xアカウント「hachi_quu」では、はちちゃん＆くうちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。少しずつ仲良くなっていった猫たちの様子は、見ているうちに心が温かくなります。

