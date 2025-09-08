「ゆったりとしたパンツ苦手」な40・50代へ！【GU】大人はこう着る！「垢抜けコーデ」

ゆったりパンツは快適そうだけど、ぼんやりだらしなく見えてしまいそう……そんな40・50代女性には、【GU（ジーユー）】スタッフさんのスタイリングが参考になるかも。リラックス感を保ちながらも大人っぽく洗練された雰囲気を備える「垢抜けコーデ」に、素材選びやサイズ感の工夫など、着こなしのヒントが詰まっていそうです。早速チェックして、デイリーコーデに取り入れてみて。

きれいめカーデでデニムを格上げ

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

ゆったりデニムは、きれいめアイテムを合わせるだけでメリハリのある大人カジュアルに。スタッフ・Natsukiさんはコンパクトなカーディガンで上品さをプラス。ボタンを真ん中だけ留めて、肌をちらりとのぞかせることで、抜け感のある着こなしに仕上げています。足元はパンプスやフラットシューズでまとめると、自然とこなれた雰囲気にまとまりそう。

ビスチェを合わせた大人レイヤード

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

透け感のあるトップスにビスチェを重ねれば、秋らしさも感じさせる大人のスタイルが完成。きれいめワイドパンツにシンプルトップスを合わせた定番コーデも、Natsukiさんの着こなしを参考にすればぐっとこなれた雰囲気を演出できそう。シアーなトップスが抜け感を添え、ビスチェが全体を引き締めて上品さをキープ。パンツのゆったり感とトップスの軽やかさが絶妙にマッチし、バランスよく仕上がっています。

ゆるコーデはシャツでクリーンに

【GU】「ベルテッドワイドパンツ」\990（税込・セール価格）

ラフに大人コーデを楽しむなら、ゆとりのあるシャツを取り入れるのもおすすめ。スタッフ・Hirokoさんはワイドパンツにブルーシャツを合わせて、大人の余裕を感じるスタイルに。ボリュームのあるパンツも、コンパクトなインナーをタックインしてウエストをちらりとのぞかせれば、きちんと感が引き立ちそうです。ライトトーンでまとめた軽やかな色使いが、全体のクリーンな雰囲気を後押ししています。

抜け感のあるハンサムミックス

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

スウェットパンツにジャケットを合わせれば、ラフさの中に都会的なムードが漂うスタイルに。Hirokoさんはあえてメンズジャケットを選び、ハンサムさをひとさじきかせたミックスコーデを紹介。袖をラフにロールアップしたり、軽めのトップスを合わせたりと、抜け感のつくり方もお手本にしたいポイントです。足元やバッグで女性らしさを添えて、シンプルでもぐっとこなれた大人スタイルに挑戦してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S