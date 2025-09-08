草なぎ剛が暴露、“学園ドラマ”やっていた時代に稲垣吾郎は「女の子とよく消えていた」
俳優・タレントの草なぎ剛（51歳）が、9月7日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。稲垣吾郎（51歳）について、“学園モノ”のドラマをやっていた時代に、「女の子とよく消えていた」と暴露した。
番組は今回、「高1ミスコン」でグランプリを獲得し、“日本一かわいい高校生”となった芳賀紗有希さんが登場。将来の夢は俳優だといい、現在放送中の連続ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（関西テレビ・フジテレビ系）で理事長役を演じる稲垣に、「本当に生徒役同士で恋愛に発展することってあるんですか？」と、学園ドラマの舞台裏について質問した。
これに稲垣は「僕も最初は生徒役からで、それはそれは楽しかったよ。本当の学校みたいになって、撮影が終わってみんなで遊びに行ったりとか…」と懐かしそうに当時を振り返る。
すると、草なぎが「どっかの女の子とよく消えてることがありました、なんかあの子といないなって（笑）」と、稲垣について暴露。これを聞いたスタジオの番組メンバーは「何言ってるんですか！」と大慌ての様子をみせた。
