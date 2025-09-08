映画『盤上の向日葵』坂口健太郎＆渡辺謙の圧倒的な存在感が光る海外版ポスター解禁！
坂口健太郎が主演し、渡辺謙が共演する映画『盤上の向日葵』より、釜山映画祭に向けて特別に制作された、坂口＆渡辺の圧倒的な存在感が光る新ビジュアルが解禁された。
【写真】坂口健太郎の迫真の演技に痺れる『盤上の向日葵』フォトギャラリー
本作は、2018年本屋大賞第2位となった柚月裕子の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。
とある山中で身元不明の白骨死体が発見された。手掛かりは死体とともに発見された高価な将棋の駒。捜査の末、その駒の持ち主は、将棋界に彗星のごとく現れ時代の寵児となった天才棋士、上条桂介だと判明する。さらに捜査の過程で、桂介の過去を知る重要人物として、＜賭け将棋＞で圧倒的な実力を持ちながら裏社会に生きた男、東明重慶（とうみょう・しげよし）の存在が浮かび上がる―。
韓国・釜山で開催される第30回釜山国際映画祭のオープンシネマ部門に、正式出品となることが決定した本作。作品への期待がより一層高まるなか、本作の海外版ポスタービジュアルが解禁された。
海外版ポスターは釜山映画祭に向けて特別に制作された新ビジュアル。主人公・上条桂介（坂口）のどこか憂いに満ちた表情と、彼の運命を大きく揺るがすことになる、歴代最強の破天荒な真剣師・東明重慶（渡辺）の厳かな眼差しが映し出される。
殺人事件の容疑者となった桂介は、天才棋士として輝かしい活躍をみせていたが、実は幼い頃から酒とギャンブルに溺れる父・上条庸一（音尾琢真）と極貧生活を送る壮絶な過去を歩んできた。しかしそんな“闇”に満ちた人生の中でも、桂介が唯一熱中していた将棋の才能を見抜き、親のように暖かく迎え入れた唐沢光一朗（小日向文世）や、桂介に静かな愛を注ぐ宮田奈津子（土屋太鳳）の存在によって、どん底で孤独な桂介の人生に“光”が差す。
そして、ポスターには「This encounter will change your destiny.（この出会いが運命を変える）」というコピーが描かれ、賭け将棋の真剣師・東明重慶との出会いが桂介の人生にかつてない情熱、そして深い絶望をもたらすことに―。
やっとの思いで幸せを掴んだかと思いきや、思わぬ出来事が起こり人生を踏みにじられる…監督＆脚本を務めた熊澤監督は、桂介がさまざまな人との出会いを通して経験する“光と闇”を本作で描きたかったという。光があるからこそ闇が深くなっていく―このポスタービジュアルは監督が描いたドラマチックな光と闇のテーマを象徴する仕上がりになっており、対照的に咲き乱れる灰色の向日葵と未来を照らす黄色い向日葵が、壮大な物語を予感させる。次々と降りかかる絶望が自分の人生をどん底に突き落とそうとも、運命に抗い“生き切る”ことを貫く桂介の姿は観客の心を激しく揺さぶる。
さらに本作は韓国で劇場公開されることが決定（公開時期は未定）。公開に先駆けて、本作は9月18日に韓国・釜山で開催される第30回釜山国際映画祭のオープンシネマ部門の上映作品として、ワールドプレミアを開催。映画祭には坂口、渡辺、熊澤尚人監督らが登壇する。
映画『盤上の向日葵』は、10月31日より全国公開。
