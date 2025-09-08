調布PARCOと吉祥寺PARCOにて「はぴだんぶい 秋のおさんぽ」キャンペーンを期間限定開催！

ユニット結成5周年を迎えたサンリオ「はぴだんぶい」の、POP UP SHOPやイベント、プレゼントなどが盛りだくさんです☆

調布PARCO・吉祥寺PARCO「はぴだんぶい 秋のおさんぽ」キャンペーン

期間：2025年9月19日（金）〜10月5日（日）

開催場所：調布PARCO・吉祥寺PARCO

特設サイト：https://parco.jp/hapidanbui_parco/

サンリオから誕生した、男の子キャラクター6にんのユニット「はぴだんぶい」

「あひるのペックル」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」「ポチャッコ」「タキシードサム」の、個性あふれる6にんの男の子たちが、「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい！“」をスローガンに、わいわい楽しく活動しています☆

2025年でユニット結成5周年を迎えた「はぴだんぶい」と調布PARCO・吉祥寺PARCO合同で秋キャンペーン「はぴだんぶい 秋のおさんぽ」を開催！

2024年の「調布PARCO」35周年キャンペーンの第1弾として、「ポチャッコ」とのタイアップキャンペーンが開催され、人気を博しました。

それを踏まえて、2025年は「ポチャッコ」も属する「はぴだんぶい」の結成5周年ということもあり、タイアップ企画第2弾が開催されます☆

また、今回は同じく京王線沿線で営業し、開業45周年を迎えた「吉祥寺PARCO」との合同開催とすることで企画をパワーアップ！

両館及び京王線沿線間での行き来による賑わい創出も期待した、キャンペーンとなっています。

キャンペーンビジュアルは、調布・吉祥寺それぞれの街の名所・名物をモチーフに、おそろいのチェック柄の衣装を身に着けて秋を楽しむ「はぴだんぶい」を表現した描きおろしデザインに仕上げられています。

期間中は各PARCOにて、これらのキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルグッズを展開するPOP UP SHOPの開催や、オリジナルノベルティのプレゼント企画、両館回遊企画の開催、フォトスポット設置などさまざまなイベントを展開。

キュートな「はぴだんぶい」のメンバーたちが、秋シーズンの始まりを盛り上げてくれます☆

はぴだんぶい 秋のおさんぽPOP UP SHOP

開催日：2025年9月19日（金）〜10月5日（日）

会場 ：調布PARCO 1F・イベントスペース および 吉祥寺PARCO 4F・イベントスペース

入場料：無料

描きおろしデザインを使用したここでしか買えないオリジナルグッズや、本POP UP SHOPで初登場するグッズなど、「はぴだんぶい」のグッズが集合！

店内には描き おろしデザインを再現したフォトスポットや、自撮り撮影を楽しめるフォトブースも登場します。

そんな「はぴだんぶい 秋のおさんぽPOP UP SHOP」で販売されるグッズの一部を紹介していきます☆

※フォトスポットや店内装飾は、各PARCOにより異なります

※状況により、入店制限を実施する場合があります

限定ジオラマアクリルスタンド

価格：各2,750円(税込）

種類：全2種

調布PARCOと吉祥寺PARCO、それぞれのキービジュアルを使用したジオラマアクリルスタンド。

秋の雰囲気にほっこりする、かわいいグッズです。

限定ステッカー

価格：各495円(税込)

種類：全6種

「はぴだんぶい」のメンバーのステッカーがそれぞれラインナップ。

秋をイメージさせるチェック柄の衣装がおしゃれです☆

トートバッグ

価格：2,750円(税込）

ブラックカラーのおしゃれなトートバッグが登場。

カラー単色で描かれた「はぴだんぶい」のメンバーがかっこいいグッズです！

※写真はイメージです。仕様等が変更となる場合があります

購入者ノベルティ「オリジナルクリアカード」

「はぴだんぶい 秋のおさんぽPOP UP SHOP」にてグッズを購入された方限定の特典も用意。

1会計税込み2,000円以上購入すると、オリジナルクリアカード全7種からランダムで1枚プレゼントされます！

※各店無くなり次第終了

※写真はイメージです

調布PARCO・吉祥寺PARCO館内購入ノベルティ

購入・引換期間：2025年9月19日（金）〜9月23日（火・祝）

引換会場：調布PARCO 1F・ダブルエスカレーター横特設会場／吉祥寺PARCO 3F・特設会場

調布PARCO・吉祥寺PARCO館内にて、非売品のオリジナルトレーディングカードを1枚プレゼント。

4,000円(税込・期間中合算可)以上購入された各日各館先着100名の方が対象となります。

※各日各館プレゼント先着数達し次第引換終了

※一人1会場につき1回限り

※期間中調布PARCO・吉祥寺PARCO館内で4,000円(税込・合算可)以上のレシート提示でトレーディングカード1枚引換可能。別会場での同じレシートの流用はできません

※調布PARCO・吉祥寺PARCOでお渡しするプレゼントが異なります

※その他詳細は特設サイトを確認ください

※写真はイメージです

レストラン・カフェ 飲食ノベルティ

引換期間：2025年9月19日（金）〜10月5日（日）

対象店舗：調布PARCO・吉祥寺PARCO 館内レストラン・カフェ

※吉祥寺PARCO 1F・ザ シティ ベーカリー、えびすだこ、吉祥寺PARCO 4F・サンデーブランチは対象外

期間中、各PARCO館内対象レストラン・カフェにて非売品の限定コースター をプレゼント。

1,200円(税込・合算不可)以上飲食した方に、全6種から1枚がランダムで配布されます。

※各店プレゼント先着数達し次第引換終了

※絵柄は選べません

※店内飲食またはテイクアウトが対象。物販ご購入のみ、およびデリバリーは対象外です

※写真はイメージです

調布PARCO・吉祥寺PARCO 2館おさんぽ

期間：2025年9月19日（金）〜10月5日（日）

引換会場：各PARCO「はぴだんぶい 秋のおさんぽ POP UP SHOP」

期間中、調布PARCO・吉祥寺PARCO両方にてキャンペーンを楽しんだ方のための、スペシャルプレゼント！

パルコのスマートフォンアプリ「POCKET PARCO」をダウンロードし、会期中両PARCOとも来館すると、達成ノベルティとして限定ステッカー2枚セットがもらえます☆

※各店プレゼント先着数達し次第引換終了

※一人1回限り

※どちらのPARCOでも進呈するノベルティは同一です

※キャンペーン参加前に「POCKET PARCO」の設定が必要です。詳細は特設サイトにて確認ください

※写真はイメージです

スペシャルフォトスポット

期間：2025年9月19日（金）〜10月5日（日）

場所：調布PARCO 7F・特設会場／吉祥寺PARCO 1F・正面入口横

キャンペーンを記念したフォトスポットが登場。

おそろいの衣装を着た「はぴだんぶい」と記念撮影を楽しめます☆

※写真はイメージです

サンリオ カフェワゴン

スケジュール：

調布PARCO出店期間：2025年10月3日（金）〜10月5日（日）各日10:00〜19:00出店場所：調布PARCO 1F・調布駅側屋外イベントスペース吉祥寺PARCO出店期間：2025年9月26日（金）〜9月28日（日）各日10:00〜20:00出店場所：吉祥寺PARCO 1F・正面入口前

キャンペーンを記念し、サンリオ カフェワゴン「いちご新聞50thアニバーサリー号」が各PARCOに登場！

サンリオ カフェワゴンは調布エリアへは初出店、吉祥寺エリアは「いちご新聞50thアニバーサリー号」初登場となります。

サンリオキャラクターをイメージしたクレープやかき氷、「ハローキティ」の焼きドーナツなどのスイーツをはじめ、カフェワゴン限定雑貨の販売も実施されます。

※会計は現金のみ

※駐車場サービス対象外

※予告なく内容が変更・中止となる場合があります

調布PARCO「ポチャッコ ＆ タキシードサム ペアグリーティングイベント」

期間：2025年9月21日（日）

時間：1）11:00〜／2）14:00〜／3）16:00〜 全3回開催

会場：調布PARCO館内

「ポチャッコ」と「タキシードサム」が、調布PARCOへ遊びにやってきます！

ペアでの記念撮影やふれあいを楽しめる、ファン必見のイベントです。

※安全のため、事前抽選制となります。応募方法詳細は特設サイトにて確認ください

※会場詳細は当選者のみに案内されます

調布PARCO『カタヌキヤ「サンリオキャラクターズ 型ぬきバウム」期間限定販売』

期間：2025年9月17日（水）〜9月30日（火）

場所：調布PARCO 1F・FOOD DEPT(正面入口前 食品催事会場)

型ぬきしながら食べるバウムクーヘンの専門店「カタヌキヤ」が、期間限定で登場！

「はぴだんぶい」とのキャンペーンに合わせ、サンリオキャラクターズをモチーフにした型ぬきバウムが販売されます。

秋にぴったりのおそろいの衣装がかわいい「はぴだんぶい」のグッズが盛りだくさん！

調布PARCOと吉祥寺PARCOの「はぴだんぶい」とタイアップした合同キャンペーン「はぴだんぶい 秋のおさんぽ」は、2025年9月19日(金)から10月5日(日)まで開催されます。

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661594

