「ヒゲかっこいい」「素のimaseくん可愛い」活動休止中のimase、ナチュラルな投稿にファンから喜びの声
体調不良による活動休止を発表したシンガーソングライター・imaseが7日、休止以降2度目となるインスタグラムを更新。自身が登場する写真とともに、インストゥルメンタルの楽曲を添えた投稿を行い、近況を伝えた。
【写真】ヒゲ姿や歯磨き中のショットも！活動休止中のimaseのインスタグラム投稿
投稿には「夏まとめました〜〜 去年の夏も入ってるよ サマーな曲をつけときました！」とのコメントが添えられ、バーベキューの様子や食卓でのシーン、歯磨き中の姿や制作の風景などが収められている。素顔のimaseが垣間見えるような写真も含まれており、活動休止中の様子を感じ取れる内容となっている。
あわせて公開された楽曲は、ストリングスやブラス、ギターのカッティングが印象的なディスコ風のインストゥルメンタル。タイトルや詳細は明かされていないものの、夏の記録を彩るような軽快なサウンドが印象に残る仕上がりとなっている。
コメント欄には「imaseくんの顔が見れて嬉しい」「夏らしい曲聴いて元気になる」「楽しそうで元気そうで良かったです」「色々な表情のimaseくん見せてくれて感謝」といった声が寄せられ、投稿を喜ぶファンからのリアクションが多数集まった。髭やメガネ姿を含む写真への反応も多く、「ヒゲかっこいい」「素のimaseくん可愛い」などのコメントも見られた。「jo0jiくん居るね」とミュージシャン同士の交流に反応するファンの声も見られた。
imaseはこれに先立ち、9月4日には猫の絵画とともに「IYA GIRL NEKO」と歌う、弾き語り風の音源も公開。活動休止後初の投稿として注目を集めていた。
復帰時期は未定だが、活動休止を発表した際には「歩き出すための前向きな活動休止です！」とコメントしており、今後の動向に引き続き注目が集まっている。
