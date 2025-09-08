中村仁美、“中学＆小4男子向け”手作り弁当公開 「義母に大量にもらった」品も添え…「パーフェクト」「素敵です」
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が8日、自身のインスタグラムを更新。2つの弁当を公開した。
【画像】アイデア満載！中村仁美が公開した弁当
投稿で「今週はお弁当２つからSTART」とコメント。メニューとして「手羽の唐揚げ、コチュジャン味玉、ニンジンと白滝の炒め、胡瓜の浅漬、義母に大量にもらったシャインマスカット」を紹介し、「次男くんには相変わらずのソーセージ巻を」「よ〜し！今週も頑張りましょう」と意気込みをつづった。ハッシュタグには「#中学男子弁当#小4男子弁当」と添えている。
この投稿に「すごい、バランスの取れたお弁当で素敵です」「仁美さん、パーフェクト美味しそ〜」と絶賛の声が寄せられた。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男（6）の誕生を発表している。
