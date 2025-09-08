石破首相の辞任表明を受け、自民党は臨時の総裁選を行うことを決めました。茂木前幹事長が立候補の意向を示すなど、ポスト石破レースが早くも活発化しています。

自民党内は早くも、次の総裁選びに向け、動き出しました。

茂木前幹事長「これまで、党や政府で様々な経験をさせていただいた私の全てを、この国にささげたい。その役割を私に担わせていただきたい」

茂木氏は「新しい自民党にしなければいけない。少数与党で政策を前に進めることが困難な中、状況を打開しなければならない」と強調しました。

林官房長官「仲間の皆さんと、前回も一緒に戦った仲間の皆さんいらっしゃいますので、よく相談をしたいというふうに思っております」

また、林官房長官も立候補を検討する考えを示しました。

さらに小林・元経済安保担当相も7日夜「仲間と相談したい」と、立候補を検討する考えを示しています。

このほか、前回の総裁選で石破首相に続き2位だった高市・前経済安保担当相、3位だった小泉農水相らが立候補を模索しています。

自民党幹部によりますと、総裁選は党員投票を含めたいわゆるフルスペックで行い、投開票は来月4日に行うことで最終調整しています。