　移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。
　今回は、通勤電車内で、周囲への配慮を欠いた迷惑行為に遭ったという2人のエピソードを紹介する。

◆朝の満員電車に響く“大声の会話”

　午前8時、通勤ラッシュのピーク。急患対応による遅延も重なり、車内はいつも以上に混んでいた。

　岡野隆之さん（仮名・30代）は、人と人とのわずかな隙間に体を押し込み、身動きできないまま立っていたという。背中には会社員の通勤リュック、前には高校生の部活道具。ほとんど固定された状態で電車が動き出した、そのとき……。

「ガハハツ！」

　甲高く耳を突き抜ける笑い声が横から響いた。さらに2人分の声が重なる。どうやら3人組の女性たちの会話だったようだ。

「ほんっと、うちの旦那って使えないから！」
「うちもよ！ 昨日なんてね……」

　最初は小声だった会話だが、あっという間に声量が上がったという。朝の満員電車のなかで、突然、“家族の悪口大会”が始まったのだ。

◆降車まで続いた家族の愚痴

「お義母さんなんて、私が作った料理にまた口出し！」
「わかる〜！ うちのお義父さんもね……」

　話題は夫の家事能力のなさから義理の家への不満まで広がり、声のボリュームはさらにアップした。岡野さんは無心を装ったが、否応なく耳に入ってくる。

「まるで、朝から不快な情報番組を聞かされているみたいでした」

　周囲の乗客はスマートフォンを見たり、イヤホンを耳に押し込んだり、床を見つめたまま動かない。顔を見れば、全員が同じようにうんざりしている様子がわかったそうだ。

　駅をいくつか過ぎるごとに、会話はヒートアップ。義母からの電話を無視した武勇伝を披露し、最後の一駅分は、3人同時の笑い声がさく裂した。

「ホームにつくまでの数分間が、とにかく長かったです」

　電車が駅に到着し、彼女たちは楽しげに降りていった。残された車内は驚くほど静かになったが、岡野さんの耳の奥には、まだ愚痴の断片がこびりついていた。

◆朝の車内で始まった“謎のライブ”

　平日の朝、通勤ラッシュの電車内。影山拓弥さん（仮名・20代）は、奇跡的に座席を確保した。

「このまま静かに会社まで行きたい……と思っていました」

　しかし、目の前に立った50代くらいのスーツ姿の男性が、イヤホンを耳に差し込んだ瞬間、平和な時間は終わったという。

「最初は、音楽をきいているだけだと思ったんです」

　ところが、その男性は足をトントンと鳴らし、体を揺らし、首を大きくうなずきはじめた。

「そのうち、右手が“空”を叩きはじめたんです。“エアドラム”ですよ」

◆曲調と動きのギャップがすごすぎる

　さらに、左手まで動き出し、今度は“エアギター”。手首のスナップで弦を鳴らす真似をし、真剣なロック顔で口パクまで始めたそうだ。

「もう視界の真正面で、1人ステージ状態でした」

　あまりの迫力に耳をすませていると……。

“桜〜の花び〜ら”

　曲は、まさかのバラードだった。

「思わず、『それドラムを全力で叩く曲じゃないでしょ』って心のなかでツッコミました。朝の通勤時間帯って、静かに過ごしたい人が多いのに、なんでそこで全力を出すのか本当に謎でした」

　会社に着く頃には、頭のなかでエンドレス再生されていたという。

　電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。

＜取材・文／chimi86＞

【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。