彼氏が取引先の女性と浮気、妊娠が発覚…慰謝料250万円もらっても「割に合わない」待ち受けていた“意外な顛末”
人気インフルエンサーのゆりにゃと長く交際していたたいち（斎藤太一）が、ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループのメンバーを妊娠させたという情報がSNSで拡散されて、大騒動に発展した。その後、ゆりにゃは「当人同士に確認を取ったところ、内容は概ね事実であることがわかりました」と報告したが、今回のストレスなどで体重が激減しているという。
恋人の“身近な相手”との関係は、ただの浮気以上に深い傷を残す--。
「このニュースを見て記憶がフラッシュバックしましたね……」と苦笑いしながら、自身の悲惨な経験を話してくれたのは鈴木佳奈さん（34歳・仮名）だ。
今回は「結婚を前提に付き合っていた恋人が、身近な女性と関係を持ち、婚約破談となった女性」に話を聞いてみた。
◆職場恋愛中の彼との「幸せな毎日」が一転
鈴木さんは29歳の頃、当時勤めていた会社の同僚と結婚する予定だった。
「親の挨拶も済ませて、婚約をしたことは社内にも話していました。婚姻届を提出する日を付き合った記念日にするか、私の誕生日にするかで話し合いつつ、式場探しもして忙しかったですが、幸せな毎日でした」
だが、土日に予定していた式場見学に彼が「具合が悪い」「母親が倒れた」などと言いドタキャンするように。「おかしいなぁ」と鈴木さんは不審に感じるようになる。
◆自宅玄関に“自分のものではない”パンプスが…
「元々は少し具合が悪くても約束は守るタイプだったから『どうしたのかな』って心配でした。そしたら急に『話があるから今日うちに来てほいい』ってLINEがきて……」
“プロポーズも済んでいるのに改まって何の話だろう？”と不思議に思った鈴木さんだったが、彼の家に行くと、玄関には明らかに自分のものではない可愛らしいパンプスがあった。
「頭の中は“？”でいっぱい。とりあえずリビングに行くと、彼と、若い子が並んで座っていました。彼は私をみるや否や土下座して『子供ができたから別れて欲しい』と絶叫。隣で彼女は号泣していました」
鈴木さんはドラマばりの急展開に「これは夢？」とすら思ったようだ。
「“現実でこんなことある？”っていう（苦笑）。正直、泣き喚くとか全然できなくて、ただ呆然としてしまいました。土下座されて号泣されたら、許すしかないですよね？」
その女性は、彼の取引先の受付の子で、仕事でよく顔を合わせていたのがきっかけだという。鈴木さんは、涙も出ないまま「……また連絡します」とだけ告げて、自宅に戻ったそうだ。
「家に着いたら泣けてきました。彼との今までは一体なんだったのかと。同じ会社でずっと一緒に働いて、付き合って、結婚決めて、今さら急に別れるって言われても。とにかく理解が追いつかないまま親友に電話して、話を聞いてもらいました」
◆結婚直前の破談。慰謝料250万円もらっても「割に合わない」
当然だが、親友はブチ切れ。鈴木さんの両親とも交流があったようで、一部始終を告げ、慰謝料の請求をきちんとするように伝えてくれたようだ。
「彼は『子供は堕ろせない』と何回も言っていたので、もし彼女と別れて私と予定通り結婚しても子供がいる。そんなの耐えられないですよね。それに私はとてもじゃないけど、会社に残りづらい。婚約破談に加えて、今後は転職活動をしなければいけない精神的苦痛もあって、慰謝料250万円もらいました」
金額としては大きいが「当時のストレスを考えたら全然安すぎる」と鈴木さんは真顔でいう。
「ゆりにゃさんも『外を歩いたら浮気された人だって思われるのツラい』的なコメントをしていましたが、まさにそれ。まわりに結婚するって言ってたのに『直前で若い女に寝取られた』って思われるって思うと、会社にはとても行けなかった。しかも29歳ですよ？ 29歳で婚約者も仕事も失って250万円って、割に合いませんよ」
