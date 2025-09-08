¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤È¸¶²è¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ä«¹á¤Î¤ê¤³¡ÖµÛ·ìµ´¤Èé¬é¯¾¯½÷¡×¡¢¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß¡ÖÀä¶«³Øµé¡×¡ÖÀä¶«³Øµé Å¾À¸¡×¡¢Âç»í¤ê¤¨¡ÖÇÅÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡×¡¢¹á½ãÍµ»Ò¡Ö¸Å²°ÀèÀ¸¤Ï°É¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¡×¡¢ÌÚ²¼¤Û¤Î¤«¡Ö¥Ï¥Ä¥³¥¤¤ÈÂÀÍÛ¡×¡¢¹õºê¤ß¤Î¤ê¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥´¡ª¡×¡Ö½é¡ßº§¡×¡¢¼ò°æ¤Þ¤æ¡Ö±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡×¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¡ú¥Ø¥Ö¥ó¡×¡¢±àÅÄ¾®ÇÈ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ß¡×¡¢¼ïÂ¼ÍºÚ¡Ö¿ÀÉ÷²øÅð¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¡Ö¿Â»ÎÆ±ÌÁ¢÷¡×¡¢ÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡ÖHIGH SCORE¡×¡¢½ÕÅÄ¤Ê¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ú¥¦¥£¥ó¥¯¡×¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤È¥Û¥¿¥ë¡×¡¢Æ£°æ¤ß¤Û¤Ê¡ÖGALS!¡×¡¢Æ£¸¶¤æ¤«¡ÖCRASH!¡×¡¢Á°ÀîÎÃ¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë²£Ä®¡×¡¢Ëê¤è¤¦¤³¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¥Ù¡ú¡ú¡×¡Ö¤¤é¤á¤¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢ËÒÌî¤¢¤ª¤¤¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡×¡¢¾¾ËÜ²Æ¼Â¡ÖÌ´¿§¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¼¥ë¡×¡¢Â¼ÅÄ¿¿Í¥¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡×¡¢Àã´Ý¤â¤¨¡Ö¤Ò¤èÎø¡×¡¢Í®¸¶¿ð¹á¡Ö¤Ê¤Ê¤¤¤í³×Ì¿¡×
Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÀ¸¸¶²è¤ä¤ê¤Ü¤óÇ¯É½¡¢²û¤«¤·¤Î²áµî¤Õ¤í¤¯¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¤Ù¡ú¡ú¡×¤Î·ëÊ¿¤È¤æ¤º¤æ¤ÎÉô²°¤ËÀøÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¡£
19ºî²È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿§»æ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¹á½ãÍµ»ÒÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë5ºî²È¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¿§»æ¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°Æ°²è¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
Æþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Á´11¼ï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
ÊªÈÎ¤Ë¤Æ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê2,200±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁ´26¼ï¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É1Ëç¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥Þ¥×¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥É
¥³¥Þ¥×¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥É(1,100±ß)(26¼ï)¤ä¥Î¡¼¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È(1,320±ß)(13¼ï)¤È¤¤¤Ã¤¿µÇ°¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤Ï¡¢10·î4Æü¤«¤é10·î19Æü¤ËÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ç¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ï11·î8Æü¤«¤é11·î24Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤Î°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)´ü´Ö¤Ï9·î6Æü10:00¤«¤é10·î3Æü23:59¤Þ¤Ç¡£10·î4Æü¤È5Æü°ìÈÌÆü»þ»ØÄê·ô¤Ï1,800±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸Æü»þ»ØÄê·ô¤Ï1,000±ß¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤Î°ìÈÌ¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì·ô ¤Ï1,800±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì·ô¤Ï1,000±ß¡£°ìÈÌÅöÆü·ô¤Ï2,000±ß¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸ÅöÆü·ô¤Ï1,200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¤ê¤Ü¤ó70¼þÇ¯/½¸±Ñ¼Ò
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ä«¹á¤Î¤ê¤³¡ÖµÛ·ìµ´¤Èé¬é¯¾¯½÷¡×¡¢¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß¡ÖÀä¶«³Øµé¡×¡ÖÀä¶«³Øµé Å¾À¸¡×¡¢Âç»í¤ê¤¨¡ÖÇÅÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡×¡¢¹á½ãÍµ»Ò¡Ö¸Å²°ÀèÀ¸¤Ï°É¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¡×¡¢ÌÚ²¼¤Û¤Î¤«¡Ö¥Ï¥Ä¥³¥¤¤ÈÂÀÍÛ¡×¡¢¹õºê¤ß¤Î¤ê¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥´¡ª¡×¡Ö½é¡ßº§¡×¡¢¼ò°æ¤Þ¤æ¡Ö±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡×¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¡ú¥Ø¥Ö¥ó¡×¡¢±àÅÄ¾®ÇÈ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ß¡×¡¢¼ïÂ¼ÍºÚ¡Ö¿ÀÉ÷²øÅð¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¡Ö¿Â»ÎÆ±ÌÁ¢÷¡×¡¢ÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡ÖHIGH SCORE¡×¡¢½ÕÅÄ¤Ê¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ú¥¦¥£¥ó¥¯¡×¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤È¥Û¥¿¥ë¡×¡¢Æ£°æ¤ß¤Û¤Ê¡ÖGALS!¡×¡¢Æ£¸¶¤æ¤«¡ÖCRASH!¡×¡¢Á°ÀîÎÃ¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë²£Ä®¡×¡¢Ëê¤è¤¦¤³¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¥Ù¡ú¡ú¡×¡Ö¤¤é¤á¤¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢ËÒÌî¤¢¤ª¤¤¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡×¡¢¾¾ËÜ²Æ¼Â¡ÖÌ´¿§¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¼¥ë¡×¡¢Â¼ÅÄ¿¿Í¥¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡×¡¢Àã´Ý¤â¤¨¡Ö¤Ò¤èÎø¡×¡¢Í®¸¶¿ð¹á¡Ö¤Ê¤Ê¤¤¤í³×Ì¿¡×
19ºî²È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿§»æ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¹á½ãÍµ»ÒÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë5ºî²È¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¿§»æ¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°Æ°²è¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
Æþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Á´11¼ï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
ÊªÈÎ¤Ë¤Æ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê2,200±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁ´26¼ï¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É1Ëç¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥Þ¥×¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥É
¥³¥Þ¥×¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥É(1,100±ß)(26¼ï)¤ä¥Î¡¼¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È(1,320±ß)(13¼ï)¤È¤¤¤Ã¤¿µÇ°¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤Ï¡¢10·î4Æü¤«¤é10·î19Æü¤ËÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ç¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ï11·î8Æü¤«¤é11·î24Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤Î°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)´ü´Ö¤Ï9·î6Æü10:00¤«¤é10·î3Æü23:59¤Þ¤Ç¡£10·î4Æü¤È5Æü°ìÈÌÆü»þ»ØÄê·ô¤Ï1,800±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸Æü»þ»ØÄê·ô¤Ï1,000±ß¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤Î°ìÈÌ¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì·ô ¤Ï1,800±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì·ô¤Ï1,000±ß¡£°ìÈÌÅöÆü·ô¤Ï2,000±ß¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸ÅöÆü·ô¤Ï1,200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¤ê¤Ü¤ó70¼þÇ¯/½¸±Ñ¼Ò