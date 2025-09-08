ぱーてぃーちゃん・信子が“黒髪レースクイーン”に変身 「やっぱり可愛い」「綺麗だった〜」ギャップに惹かれるファン続出
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、ABEMA配信番組『笑って学べる!超GTぱーてぃー』#5で“黒髪レースクイーン”姿を披露した。舞台となったのは、8月に三重・鈴鹿サーキットで行われた「スーパーGT 第5戦」。信子はレースアンバサダーに変装して現地のピットウォークに潜入し、堂々とした立ち振る舞いで観客に気づかれず、2分11秒という記録を達成した。
【写真】ミニスカでお尻を突き出した魅惑ポーズを披露した信子
現地入りした信子は、白と水色を基調としたレースアンバサダーの衣装に着替え、普段の明るいキャラとは一転、落ち着いた黒髪ロングのイメチェン姿で登場。企画は「お客さんに気づかれずに潜入できるか？」というもの。信子が堂々とピットウォークに登場する一方で、相方・金子きょんちぃが「信子を探してほしい」と会場アナウンスでハードルを上げるという展開に。
しかし、信子は整列中のレースアンバサダーのセンターで堂々とポージングしても全く気づかれず。最終的に発見されるまで2分11秒を記録し、その完成度の高さにスタジオも驚き。「黒髪ロング信子」「可愛すぎて気づかれないの納得」「完全にレースクイーンだった」など、視聴者からも驚きと称賛の声が相次いだ。
ネタバラシの後、きょんちぃが「すごく綺麗なお姉さんって感じ」と絶賛すると、信子は「えっ！うれしい！」と満面の笑み。最後には「お土産です〜！」と、お尻を突き出した“信子流”の魅惑ポーズを披露し、大爆笑を誘いました。
番組コメント欄には、「信子ノリ良すぎw」「綺麗だったな〜」「信子ってやっぱり可愛いよな」と普段とのギャップに惹かれるファンの声が続出。レース会場の熱気と、芸人としての瞬発力を融合させた“変装ミッション”は、信子の新たな魅力を引き出す回となった。
