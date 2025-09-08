歌手のNissy（西島隆弘）さん（38）が8日、自身の公式SNSを更新し、三度目となる声帯の手術を受けたことを報告しました。

更新された公式SNSでは「手術終了 大人しくしています。にしじま たかひろより」と書かれた画像と共に、「このたび西島が声帯の手術を受けましたことをご報告申し上げます」と、Nissyさんが手術を受けたことを報告しました。

続けて、「過去にも手術を行っており、今回で三度目となります。さらに、医師の判断により、年内を目処に再度手術を予定しております」と、再度手術を受ける予定であることも明かしました。

さらに、今回手術を受けることになった経緯については「昨年1月に発症した声帯炎が十分に回復しないままドームツアーを続けたことで、声帯への負担が重なり症状が悪化してしまいました。その後、約半年にわたり経過を観察しながら治療と活動を続けてまいりましたが、十分な改善が見られず、最終的に手術という判断に至りました」と、症状の改善が見られなかったことがきっかけだったと説明。

そして、「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます。本人およびスタッフ一同で熟考を重ねましたが、治療を行わなければ今後の日常生活や活動に大きな支障を及ぼすため、慎重に協議したうえで決断いたしました」と、報告しました。

Nissyさんは2024年1月に、アレルギー素因による体調不良のため、声がまったく出せない状態になったことを明かし、その後、病院で精密検査を行い、全治3か月の声帯炎と診断されていました。