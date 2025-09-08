【特報】『新世紀エヴァンゲリオン』30周年記念一番くじ、A賞〜D賞の発表に「散財確定」「TV版か！熱い！」「引きなさい、シンジ君」と大反響
『新世紀エヴァンゲリオン』30周年を記念した一番くじの各賞が発表され、Xで大きな話題となっている。
2026年2月上旬発売予定の「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」(1回790円)。この度Xにて、A賞〜D賞のフィギュアが先行公開された。
○A賞 エヴァンゲリオン初号機 フィギュア(全1種)
サイズ：頭部まで約26cm(全高約43cm)
○B賞 碇シンジ フィギュア(全1種)
サイズ：約21cm
○C賞 綾波レイ フィギュア(全1種)
サイズ：約21cm
○D賞 惣流・アスカ・ラングレー フィギュア(全1種)
サイズ：約20cm
今回発表された賞品にXでは、「散財確定ですな」「アスカほしー！」「TV版か！熱い！！」「買いなさい。シンジくん。」「引きなさい、シンジ君」と、発売5カ月前にして大盛り上がり。
今後発表されるE賞〜G賞、ラストワン賞、ダブルチャンスキャンペーンの賞品にも注目が集まりそうだ。
◤◢◤◢◤◢◤◢特報 発売決定◤◢◤◢◤◢◤◢【一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary】30周年を記念した一番くじが2026年2月上旬発売予定！A賞〜D賞のフィギュアを先行大公開！！詳細は👇https://t.co/ZS1iMTHu4H続報をお楽しみに！#一番くじ #エヴァンゲリオン… pic.twitter.com/T1I2x2hf5D- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) September 8, 2025
(c)カラー／Project Eva.
