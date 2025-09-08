スシロー、大切りの厳選まぐろを赤身と煮切り醤油漬けで味わう「大切り厳選まぐろ食べ比べ」が税込120円〜/『秋の味くらべまつり』開催

スシローは9月10日から28日までの間、『秋の味くらべまつり』を全国の店舗で開催する。「大切り厳選まぐろ食べ比べ」(税込120円〜)など、一皿で異なる味わいを食べ比べできるメニューを取りそろえた。

なお、「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽･スシロー」では取り扱わない。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。

〈『秋の味くらべまつり』概要〉

目玉商品の「大切り厳選まぐろ食べ比べ」のほか、「天然いか3貫盛り」「肉3貫盛り」をラインアップする。いずれも店舗によって価格が異なる場合がある。販売予定総数が完売次第終了。

スシロー『秋の味くらべまつり』開催

◆「大切り厳選まぐろ食べ比べ」

価格:税込120円〜

販売予定総数:211万食

味が濃厚で色味が濃い、40kg以上の大型サイズのめばち鮪を使用。さらに尾切り選別で身の縮みや色目を選別してスシロー基準に合うものを仕入れている。

ひとつは赤身の深い味わいをそのままで、もうひとつは煮切り醤油に漬けることでまぐろの旨みを引き立てた漬けが楽しめる。

スシロー「大切り厳選まぐろ食べ比べ」

◆「天然いか3貫盛り」

価格:税込120円〜

販売予定総数:192万食

天然のいかを3種のトッピングで食べ比べができる。さわやかな辛みのおろし生姜、酸味でいかの甘みが引き立つレモン、ピリ辛がいかの甘みに合う明太子をそれぞれトッピングした。

スシロー「天然いか3貫盛り」

◆「肉3貫盛り」

価格:税込200円〜

販売予定総数:126万食

肉ずし3種の味比べができる。豚塩カルビの甘い脂、塩だれグリルチキンのジューシーさ、豚トロ炙りの香ばしさととろける脂が楽しめる。

スシロー「肉3貫盛り」

〈スシローカフェ部から新作スイーツ〉

また9月10日、スシローカフェ部から新作スイーツ「あったかアップルスイートポテト」を発売する。

◆「あったかアップルスイートポテト」

価格:税込240円〜

なめらかな食感の国産サツマイモに角切りリンゴを加えた。直前に温めて提供するため、ほんのりあたたかく、サツマイモ本来の優しい甘みと香り、リンゴの芳醇な風味が楽しめる。持ち帰り対象外。

スシロー「あったかアップルスイートポテト」