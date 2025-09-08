中村仁美アナ、息子2人への手作り弁当披露「パーフェクト」「栄養バランス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美が9月8日、自身のInstagramを更新。息子2人への手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の妻「栄養バランス抜群」と話題のお手製弁当
中村は「今週はお弁当2つからSTART」と新学期の弁当作りを報告。「手羽の唐揚げ コチュジャン味玉 ニンジンと白滝の炒め 胡瓜の浅漬 義母に大量にもらったシャインマスカット」「次男くんには相変わらずのソーセージ巻を」と詳細なメニューを紹介し、「＃中学男子弁当＃小4男子弁当」のハッシュタグとともに曲げわっぱに彩り豊かに詰められた2つの弁当を公開している。
この投稿に、ファンからは「パーフェクト」「栄養バランス抜群」「愛情たっぷり」「美味しそう」「丁寧な仕上がり」「素晴らしいママ」といった声が上がっている。
中村は、2011年3月に夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆中村仁美、息子2人への手作り弁当披露
