BLACKPINK¡¦¥ê¥µ¡¢ÆüËÜ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÈÄ¶¥ì¥¢¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡É¤ËÃíÌÜ¡ª²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È4000Ëü±ß±Û¤¨?!
BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥µ¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÈÂçÃÀ¸«¤»¥Ñ¥ó¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥ê¥µ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à¥ê¥µ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ê¥µ¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERMÈS¡Ê¥¨¥ë¥á¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ð¡¼¥¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡Ö2021 ¥Õ¥©¡¼¥Ö¥ë ¥Ð¡¼¥¥ó ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ä¶¥ì¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ºÇ¹â¤Ç30Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4400Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¥ê¥µ¤Ï¡¢9·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎUBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 MTV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊVMA¡Ë¡×¤Ç¡ÖBest K-POP¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥ê¥µ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥é¥ê¥µ¡¦¥Þ¥Î¥Ð¥ó¡£¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤Î¥¿¥¤½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2010Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤À1¿Í¹ç³Ê¤·¡¢2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¡£