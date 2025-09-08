バッグの中で絡まるケーブル＆イヤホンにもうイライラしない！100円ポーチでスッキリ解決できた
今回レポートするのは、ケーブル類や小物の収納に便利なダイソーの「しわけられる！EVAスライダーポーチ」。パッと見ではよくある半透明なビニールポーチだけど、実は内側に仕切りがあって3個のポケットに分かれているんです。
バッグに入れて持ち運ぶと絡まったり、グチャグチャになったりしがちなケーブル類をスッキリまとめてくれるから、トラベル用品としてはもちろん普段使いにも便利！
詳しく見ていきましょう。
◆3本のケーブルをスッキリ収納
バッグの中でグチャグチャになりがちなケーブル類をスッキリ収納できるのが、ダイソーの「しわけられる！EVAスライダーポーチ」です。
「しわけられる！EVAスライダーポーチ（3ポケット）」110円／税込
材質：本体・ファスナー EVA樹脂、スライダー ポリエチレン、ラベルシール 紙
サイズ（スライダー除く）：W20cm×H15.2cm
「しわけられる！EVAスライダーポーチ」は、半透明のビニールポーチ。
サイズは横20cm×縦15.2cmで、A4サイズのビジネスバッグであれば余裕で収まります。
素材は、軽量で柔軟性・弾力性に優れたEVA樹脂。しなやかな感触です。
◆大きめスライダーで開け閉め楽チン
上部には、チャックとスライダー。
一般的なスライダーと比べるとやや大きめ（3cm×1.8cm／独自に計測）なので、指先で開け閉めしやすい！
それだけではなく、付属のラベルシール（2枚入）を貼ることもできます。
ケーブル類はどれも似ているから、中に何を入れたのかわからなくなって焦る心配もなし！
◆ポケット3つでスッキリ収納が叶う！
仕切りは2本あって、ポケットは全3個。それぞれの横幅は6cmちょっとで、大きさはほぼ同じ。
では、中にケーブル類を入れていきます。
◆ケーブルやイヤホン、結ばなくてもスッキリ収まる
スマートフォンの充電ケーブルや有線イヤホンなどを持ち運ぶ時、バッグの中にそのまま入れるとグチャグチャになってしまいます。一方で結ぶとまとまりはよくなるけれど、断線の原因にもなるから気をつけたいところ―。
「しわけられるEVAスライダーポーチ」を使えば、ケーブルを結ばなくてもいいから安心です。
まずは、アップルウォッチの磁気充電ケーブルから。
ケーブルを優しく束ね、輪を下に向けて収納すると途中で広がらずスムーズです。丸い充電器部分のボリューム程度なら問題なく収まり、ポケット内で窮屈過ぎず、それでいてゆとりがあり過ぎずにちょうど良くまとまってくれます。
ただしACアダプターをつけたままだとファスナーが閉まらないので、あらかじめ外しておきましょう。
となりのポケットには、モバイルバッテリーのケーブル。それから有線のイヤホン。
3本のケーブルをスッキリ収納できました。仕切りのおかげで、1本1本独立して収納できるから中で絡まることもありません。
あとは、ラベリングをすればOK。
◆不安な厚み問題もクリア！
この状態で厚みは約1cmです。
仕事用のトートバッグに入れてみたところ、かさばる感じも少なめ。
使う時は、1本ずつスッと取り出し可能。ほかのケーブルと絡まることもなければ、ポケット内でグチャグチャになることもなく、すぐに使えてストレスがありません。
◆劣化しても買い替えやすい！
旅行や出張用に購入したけれど、日頃から充電ケーブル類を持ち運ぶことが多いので普段使いにも大活躍です。
使っていくうちに劣化しても、お値段110円なので買い替えやすいし、3本以上のケーブルを持ち運ぶ場合はポーチ2個持ちにしてもいいですよね。ほかにも、使用頻度が低いケーブル類を収納して、自宅の片づけに役立てるのもいいかも。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてください。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
