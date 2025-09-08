赤ちゃんがガンダム資料集に夢中？　父の「英才教育」ぶりに反響

「英才教育2」というつぶやきと共に、Xに投稿された一枚の写真に注目が集まっています。投稿を行ったのは生後5か月になる男の子の父「豚キムチ定食」さん（以下、投稿者さん）。

写真に写るのは、なんと赤ちゃんがガンダムのメカニック設定資料を前のめりに見つめる様子。この真剣な眼差し……間違いなく将来有望です。

■ 赤ちゃんが注目したのは「ガンダムSEED FREEDOM」資料集

今回、赤ちゃんが見ている資料集は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」のもの。

本来は父親自身が趣味イラストや版権イラストの参考にと購入したもので、決して「英才教育」のためではなかったそうですが、持ち歩いていたところ赤ちゃんが表紙に強い興味を示したため、そのままページを見せてあげたとのこと。

「買ってあげた玩具や、出産祝いでいただいた絵本よりも前のめりで予想外でした」と投稿者さんも驚いた様子。特定のモビルスーツに反応があったわけではないものの、カラーで描かれたページには視線が釘付けだったといいます。

■ 父が描いたカードにも視線集中

つぶやきに「2」とあるように、実はこの「ガンダム英才教育」は今回が初めてではありません。5月にも「デスティニーガンダム」のカードを赤ちゃんに見せる投稿を行っていました。しかもそのカードは、投稿者さん自身が公式イラストレーターとして描いたもの。

当時については「自分の実績アピールのような感じ（笑）」と語っており、冗談交じりの教育ながらも、赤ちゃんの視線はしっかりとカードに注がれていました。父が描いたイラストとして、何か感じるところがあったのかもしれません。もしやニュータイプか……。

■ 「自由に育ってくれれば」父の願い

今回の大きな反響について、投稿者さんは「ガンダムに興味を持ってくれても、持たなくてもいいと思っています。人様に迷惑をかけない程度に自由に育ってくれれば」と控えめにコメント。とはいえ、いつか親子でガンダムの話をしたり、一緒にアニメを観たりが出来るようになると良いですね。

投稿のコメント欄には「素晴らしい英才教育」「初めて話す言葉は『フリーダム』かも」といった声も寄せられており、笑いと温かさを誘う投稿となりました。

