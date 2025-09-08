井戸田潤、中日一筋12年・引退発表の“弟子”に感謝とエール「野球人としても人としても最高の男」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。中日ファンとして知られる井戸田は、同日に今季限りでの現役引退を発表した祖父江大輔投手（38）へ2ショット写真などを添え、感謝とエールを送った。
【写真】「野球人としても人としても最高の男」ユニフォーム姿での2ショットを披露した井戸田潤＆中日・祖父江大輔投手
「祖父江投手、そぶさん。12年間ありがとう！野球人としても人としても最高の男。だ〜〜いすき 今シーズン最後の投球まで全力応援！がんばれドラゴンズ」とつづり、ユニフォーム姿での2ショットなど、思い出の写真を複数枚アップした。
この投稿にファンからは「選手が引退発表して初めてロスになってる」「曲もあって長瀬智也さんかと思いました」「また、引退後の投稿も期待していますので、よろしくお願いします」「師匠！オフもそぶさんの素晴らしさをジューーーっとお伝えいただきありがとうございました！私はしばらく野球離れしてたのですが、YouTubeであのミートボールボーイを見てからドラゴンズファンに戻って参りました（笑）」「ミートボール師匠お疲れ様でした！ 引き続き、ハンバーグ師匠との共演を見たい！」などのコメントが寄せられている。
祖父江投手は社会人野球のトヨタ自動車から2013年に26歳の“オールドルーキー”として中日ドラゴンズに入団。中日一筋で主に中継ぎとして活躍し、2020年のシーズンには最優秀中継ぎ投手賞のタイトルを獲得した。またかつて井戸田のインスタ投稿にミートボールのようなかぶりもの姿で登場し、「ハンバーグ師匠に名古屋で弟子ができました ミートボールボーイ祖父江」と紹介されていた。
【写真】「野球人としても人としても最高の男」ユニフォーム姿での2ショットを披露した井戸田潤＆中日・祖父江大輔投手
「祖父江投手、そぶさん。12年間ありがとう！野球人としても人としても最高の男。だ〜〜いすき 今シーズン最後の投球まで全力応援！がんばれドラゴンズ」とつづり、ユニフォーム姿での2ショットなど、思い出の写真を複数枚アップした。
祖父江投手は社会人野球のトヨタ自動車から2013年に26歳の“オールドルーキー”として中日ドラゴンズに入団。中日一筋で主に中継ぎとして活躍し、2020年のシーズンには最優秀中継ぎ投手賞のタイトルを獲得した。またかつて井戸田のインスタ投稿にミートボールのようなかぶりもの姿で登場し、「ハンバーグ師匠に名古屋で弟子ができました ミートボールボーイ祖父江」と紹介されていた。