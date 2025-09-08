Felixがゴンチャ公式アンバサダー就任！豪華グッズと特典をチェック

世界的な人気を誇るStray KidsのFelixが、ついにゴンチャのグローバルアンバサダーに就任！2025年9月11日からは、日本でもFelixとの特別企画がスタートします。オリジナルグッズが当たるキャンペーンや店舗限定の装飾、Felixおすすめのドリンクまで、見どころが満載。ゴンチャファンもStray Kidsファンも見逃せない、この秋だけの特別なティータイムをご紹介します♡

Felix就任記念キャンペーン

ゴンチャではFelixアンバサダー就任を記念し、豪華な3大キャンペーンを展開します。

**Felix缶バッジ（2種セット）**が5,000名様に当たる「累計1,000円購入キャンペーン」

店頭や街中で「Gong cha×Felixスポット」を撮影して応募すると、オリジナルグッズが当たる「探せ！キャンペーン」

誕生日を祝う「Felixバースデーカウントダウン」では、ぬいぐるみやカップスリーブなど限定グッズが当たります♪

秋限定チョコブラウニー♪ぶどう香る贅沢フレーバーがセブンで発売

Felixおすすめドリンク3選

黒糖 烏龍ミルクティー+パール

価格：670円

深みのある黒糖×香ばしい烏龍の絶妙ハーモニー。

烏龍ティー+ナタデココ・ミルクフォーム

価格：500円

爽やかな烏龍とナタデココの食感が楽しい一杯。

タロ ミルク+パール

価格：620円

Felixイチ推し♡紫色が美しい人気ドリンク。

キャンペーンと一緒に楽しみたいのが、Felixが愛する3種類のドリンク。お気に入りを片手に、特別なゴンチャ時間を楽しんでみて。

店舗＆街中でFelixに出会える

全国のゴンチャ店舗や街のビジョンにFelixが登場！等身大パネルや限定カップスリーブ、特別BGM企画も実施され、店舗全体がFelixカラーに包まれます。

さらに渋谷・池袋・大阪など主要都市の街中でもFelixのスペシャル映像が展開。お気に入りのシーンを見つけて、SNSキャンペーンに参加すればもっと楽しめます♡

ゴンチャ×Felixと過ごす特別な秋

Felixのアンバサダー就任を祝うこの特別企画は、ドリンク・キャンペーン・店舗装飾と盛りだくさん。

お気に入りのカップを手に、全国のゴンチャでFelixを感じられる体験は今だけです。

Stray Kidsファンはもちろん、新しいお茶の魅力を探している方も、この秋はゴンチャでFelixと一緒に心ときめくティータイムを楽しんでみませんか？