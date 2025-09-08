Felixがゴンチャ公式アンバサダー就任！豪華グッズと特典をチェック
世界的な人気を誇るStray KidsのFelixが、ついにゴンチャのグローバルアンバサダーに就任！2025年9月11日からは、日本でもFelixとの特別企画がスタートします。オリジナルグッズが当たるキャンペーンや店舗限定の装飾、Felixおすすめのドリンクまで、見どころが満載。ゴンチャファンもStray Kidsファンも見逃せない、この秋だけの特別なティータイムをご紹介します♡
Felix就任記念キャンペーン
ゴンチャではFelixアンバサダー就任を記念し、豪華な3大キャンペーンを展開します。
**Felix缶バッジ（2種セット）**が5,000名様に当たる「累計1,000円購入キャンペーン」
店頭や街中で「Gong cha×Felixスポット」を撮影して応募すると、オリジナルグッズが当たる「探せ！キャンペーン」
誕生日を祝う「Felixバースデーカウントダウン」では、ぬいぐるみやカップスリーブなど限定グッズが当たります♪
秋限定チョコブラウニー♪ぶどう香る贅沢フレーバーがセブンで発売
Felixおすすめドリンク3選
黒糖 烏龍ミルクティー+パール
価格：670円
深みのある黒糖×香ばしい烏龍の絶妙ハーモニー。
烏龍ティー+ナタデココ・ミルクフォーム
価格：500円
爽やかな烏龍とナタデココの食感が楽しい一杯。
タロ ミルク+パール
価格：620円
Felixイチ推し♡紫色が美しい人気ドリンク。
キャンペーンと一緒に楽しみたいのが、Felixが愛する3種類のドリンク。お気に入りを片手に、特別なゴンチャ時間を楽しんでみて。
店舗＆街中でFelixに出会える
全国のゴンチャ店舗や街のビジョンにFelixが登場！等身大パネルや限定カップスリーブ、特別BGM企画も実施され、店舗全体がFelixカラーに包まれます。
さらに渋谷・池袋・大阪など主要都市の街中でもFelixのスペシャル映像が展開。お気に入りのシーンを見つけて、SNSキャンペーンに参加すればもっと楽しめます♡
ゴンチャ×Felixと過ごす特別な秋
Felixのアンバサダー就任を祝うこの特別企画は、ドリンク・キャンペーン・店舗装飾と盛りだくさん。
お気に入りのカップを手に、全国のゴンチャでFelixを感じられる体験は今だけです。
Stray Kidsファンはもちろん、新しいお茶の魅力を探している方も、この秋はゴンチャでFelixと一緒に心ときめくティータイムを楽しんでみませんか？