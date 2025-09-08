現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】ある人との再会で心に変化が生まれた歌麿。その隣に座るのは…

その次回放送分となる、第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第35回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第35回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。

しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知って…。

歌麿（染谷将太さん）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子さん）と再会し、心に変化が生まれる。

江戸城では、家斉（城桧吏さん）が大奥の女中との間に子をもうけ…。